挪威称议会网络攻击源自中国 北京要求拿出证据

(德国之声中文网) 挪威19日表示，3月10日对该国议会电子邮件系统发动的网络攻击是从中国进行的，挪威外长呼吁中国当局采取措施，防止此类活动。挪威外长瑟雷德（ Ine Marie Eriksen Søreide ）在一份发给路透社的声明中写道：「今年3月的网络攻击损害了我们最重要的民主机构的电子邮件系统。我们将对这些类型的入侵行为作出反应。」

挪威外交部说，该国情报部门的一项调查显示，该攻击来自「在中国境内活动的行为者」，并说挪威的几个盟友丶欧盟和微软也证实了该消息。挪威政府19日为了议会电邮系统遭中国网络攻击召见了中国外交官。瑟雷德在声明中指出：「我们今天在与中国大使馆的会谈中向中国转达了这一点，这是不可接受的。」

除了挪威之外，美国周一与欧盟丶英国丶澳大利亚丶加拿大丶纽西兰丶日本和北约共同指责中国政府的恶意网路行为。在一份由美国多个情报单位共同发布的报告中，华府详细地描述了中国政府支持的网路骇客使用了超过50种策略丶技术和方式，对美国和盟国电脑网路发动袭击，包括今年三月对微软电邮系统的攻击。

瑟雷德在声明中写道：「今天，挪威与北约丶欧盟和几个盟国一起，向中国发出了明确的信息，我们认为针对挪威议会发动的网络攻击源自中国国内，我们希望中国当局采取更多措施，防止来自中国境内的恶意网络活动。」

中国大使馆：有关方面拿出真实可信的证据

中国驻挪威大使馆19日对相关指控做出回应，表示西方国家就网络安全问题密集发声，将矛头指向中方，不得不令人怀疑是否是一场相互串通的政治操弄？中国大使馆在声明中写道：「我们希望有关方面拿出真实可信的证据，以便及早查清事实真相。」

中国大使馆声称，历来坚决反对并依法打击任何形式的网络攻击和窃密行为，而过往的一些案例也都证明，涉及跨国网络安全问题并非来自中国。中国在声明中表示：「我们已要求挪方提供有关证据，并期待挪方答复。中方愿意在尊重事实的基础上同各方合作，依法查处并共同打击网络安全违法行为。但同时，我们坚决反对没有事实根据的抹黑和将有关问题政治化。」

事实上，这并非挪威议会首次成为外国黑客攻击的目标。路透社在报导中指出，7个月前，该议会遭到另一个黑客攻击，当时挪威政府称攻击是由一个位於俄罗斯的组织所发起的。

(路透社等)

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