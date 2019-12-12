挪威电信弃用中国华为

（德国之声中文网）挪威通讯服务商--挪威电信（Telenor）周五（12月13日）宣布，选择瑞典爱立信作为它在挪威的5G电信网络的关键技术供应商，逐渐弃用在4G领域合作了十年的中国华为。

因为担心华为公司利用高科技从事间谍活动，以及与中国发生贸易纠纷，美国推动了包括挪威在内的北约盟国将华为排除在利润丰厚的5G生意之外。与此同时，挪威安全部门也警告说，华为与中国政府实际上是政商一体。

" 5G时代已经来临，将在未来十年最大程度地改变我们的社会。"挪威电信首席执行官布雷克（Sigve Brekke）在推特上宣布，爱立信将在此建立5G无线电接入网络（RAN）。

他说，挪威电信进行了"广泛"的安全评估以及技术考量，包括网络质量、创新能力和现代化程度。

"基于全面的和整体的评估，我们决定为这项重要技术的转换在挪威引入新的合作伙伴。"他说。

瑞典爱立信发言人表示，被挪威电信选择为合作伙伴，该公司"感到非常自豪"。但是他拒绝更多置评。

国有公司挪威电信是挪威最大的电信供应商，并且活跃于北欧其他地区以及五个亚洲国家，为全球大约1.83亿客户提供服务。

挪威电信负责人福尔贝里（Petter-Boerre Furberg）告诉路透社记者说，华为网络配件将在挪威继续使用4-5年，随着技术更新逐步淘汰。

华为否认其5G网络可能被中国政府用作间谍工具，中国政府指责美国利用安全问题将贸易冲突政治化。

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本周三，德国三大电信营运商之一，西班牙电信德国公司（Telefonica Deutschland)周三(12月11日)宣布，将与中国的华为和芬兰的诺基亚合作在德国建立5G网路。

对中挪两国来说这也是一个敏感问题。2000年中国异议批评人士刘晓波获得诺贝尔和平奖，两国外交关系被冻结了6年，直到2016年才恢复。

挪威国内情报机关警察保安局(PST)今年2月发布年度安全威胁报告，指出该国通信网络基础设施的主要供应商华为与中国政府实际上是政商一体。建议挪威电信与邻国瑞典和芬兰携手，而不要与中国合作。

挪威两家较小的电信公司艾斯（Ice）和特利亚（Telia）已经分别选择诺基亚和爱立信合作建设其5G网络。

张平/ 李鱼（路透社等）