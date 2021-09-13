挪威政坛震荡 工党组阁 

（德国之声中文网）挪威政府将更迭：由斯特勒（Jonas Gahr Støre）为首的工党反对派联盟在这个非欧盟国家的议会选举中明显获胜。现年61 岁的这位百万富翁和前外交大臣极可能取代保守党籍首相索尔贝格（Erna Solberg）。

“我们的A计划”

在首都奥斯陆，斯特勒对欢呼的支持者高喊，“我们奋斗了，现在，终于可以说：我们成功了。” 他表示，根据投票结果，由工党、中间党和社会主义左翼党组成的中左翼联盟，似乎已拥有坚实多数，这是“我们的A计划”。不过，他强调，中左翼联盟仍将邀请所有希望看到政府更迭的政党谈判。

根据周二（9月14日）凌晨公布的初步计票结果，斯特勒看好的3个政党获得总共169个议席中的89席。这样，工党无需依赖绿党的支持。

斯特勒同时对竞选对手、现任首相索尔贝格托尔的8年任期致谢。他表示， 索尔贝格“一直是挪威的好首相”，她率领国家安然度过了数次严重的危机。

现年 60 岁的索尔贝格承认选举失败。她表示，她领导的保守派政府的工作现在“暂告一段落”。

石油——夕阳产业

自联合国政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 数月前发布一份令人震惊的报告以来，气候保护和石油工业成为挪威大选选战的主要主题。石油产业迄今是这个北欧国家巨大财富的主要支柱。IPCC 报告中，专家们警告，地球变暖速度快于想象。

石油和天然气工业是挪威最重要经济部门

在挪威，绿党主张立即停止开发新油田，并在 2035 年之前完全告别石油；斯特勒和其它保守主义派别一样，则主张应逐步退出 石油。

工党能源政策发言人艾德（ Espen Barth Eide）明确表示，“对石油的需求呈下降趋势。我们虽会继续开展石油业务，但不得不承认，最好的石油年景已经过去。现在必须搭建通往未来的桥梁”。

（德新社，法新社）

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