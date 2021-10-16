挪威弓箭凶杀案 警方推断为恐怖袭击

（德国之声中文网）据当地警方称，挪威小镇孔斯贝格（Kongsberg）的袭击事件中已知有5死2伤。此前，挪威媒体和救援人员报称是4人丧生。

涉嫌凶手已被警方逮捕，并被起诉。当地警察局长阿斯（ Øyvind Aas ）表示，根据现有信息，该男当是单独作案。

凶杀事件发生于本周三（10月13日）的18 点 13 分至 18 点 47 分，涉及孔斯贝格市中心多个地点。该市人口 2·8万。

恐怖袭击推断

挪威东南地区警方负责人塞埃韦鲁德(Ole Bredrup Sæverud)周四对媒体表示，嫌疑人是一名37岁丹麦男子，早前皈依了伊斯兰教，且由于其近年来的宗教极端化倾向，警方曾经在去年就和他取得过联系，“我们之前就开始担心他的极端化倾向了”。警方已正式宣称，推断此次袭击事件属于恐怖袭击。挪威检方也通报称，嫌疑人目前已经认罪，并自称此前曾与挪威卫生部门保持联系。检方发言人称，从嫌犯的供述中，暂时难以判断他是否由于精神疾病而寻求治疗。

周四早些时候，警方在一份声明中说，当局决定公布有关嫌疑人的首批信息，以反驳网络谣传。一些与犯罪无关者已受到网络传播的错误信息的影响。 此前，挪威电视台TV2也报道称，嫌疑人皈依了伊斯兰教并有前期病史。

让人想起于特岛（Utøya ）事件

孔斯贝格袭击案令人回想起10前发生的该国当代史上最严重的恐袭击事件：2011 年 7 月 22 日，右翼恐怖分子布雷维克（Anders Behring Breivik ）在奥斯陆政府区引爆隐藏在一辆白色面包车中的炸弹，造成 8 人死亡。随后，他驱车前往约 30 公里外的于特岛，慌称自己是警察，持枪对社会民主工党青年组织年度夏令营的参与者大开杀戒，共导致 69 人丧生，遇难者多为青少年。布雷维克不否认自己是出于极端右翼和仇视伊斯兰动机。 2012 年 8 月，他被判处当时挪威最高刑期（21年）。

政府更迭前夕

孔斯贝格凶杀事件发生在这个斯堪的纳维亚非欧盟国家政府更迭前夕：周四中午，社会民主党人乔纳斯·加尔·斯托尔（ Jonas Gahr Støre ）预定在奥斯陆向公众介绍自己的新内阁。现首相埃尔娜·索尔贝格 (Erna Solberg) 所属的保守党在一个月前的议会大选中失败。索尔贝格于本周二宣布内阁总辞。哈拉尔五世国王随后委托斯托尔组建下届政府。 在现任北约秘书长斯托尔滕贝格 (Jens Stoltenberg) 的首相任内，斯托尔曾长期担任外交大臣。

（德新社，路透社）

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