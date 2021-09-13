挪威弓箭凶杀事件作案动机仍然不明

（德国之声中文网）据当地警方称，挪威小镇孔斯贝格的袭击事件中已知有5死2伤。此前，挪威媒体和救援人员报称是4人丧生。

涉嫌凶手已被警方逮捕，并被起诉。当地警察局长阿斯（ Øyvind Aas ）表示，根据现有信息，该男当是单独作案。

凶杀事件发生于本周三（10月13日）的18 点 13 分至 18 点 47 分，涉及孔斯贝格市中心多个地点。该市人口 2·8万。

不排除政治动机

目前，凶手的作案动机和事件背景尚未明了。不过，警方不排除政治动机。周三晚间，阿斯局长表示，鉴于事件的发展过程，自然要核查它是否为一次恐怖主义袭击。但他强调，嫌疑人尚未被讯问， "现在评论他的动机为时过早"。他指出，调查人员展开的是全方位调查。

周四凌晨，警方提供了有关作案人的更多信息：他是一名 37 岁的丹麦人，在孔斯贝格(Kongsberg)居住。警方在一份声明中说，当局决定公布有关嫌疑人的首批信息，以反驳网络谣传。一些与犯罪无关者已受到网络传播的错误信息的影响。 此前，挪威电视台TV2报道称，嫌疑人皈依了伊斯兰教并有前期病史。当局未证实此类说法。但当地警方代表指出：之前曾针对凶手有过他被极端化的担忧。

让人想起于特岛（Utøya ）事件

孔斯贝格袭击案令人回想起10前发生的该国当代史上最严重的恐袭击事件：2011 年 7 月 22 日，右翼恐怖分子布雷维克（Anders Behring Breivik ）在奥斯陆政府区引爆隐藏在一辆白色面包车中的炸弹，造成 8 人死亡。随后，他驱车前往约 30 公里外的于特岛，慌称自己是警察，持枪对社会民主工党青年组织年度夏令营的参与者大开杀戒，共导致 69 人丧生，遇难者多为青少年。布雷维克不否认自己是出于极端右翼和仇视伊斯兰动机。 2012 年 8 月，他被判处当时挪威最高刑期（21年）。

政府更迭前夕

孔斯贝格凶杀事件发生在这个斯堪的纳维亚非欧盟国家政府更迭前夕：周四中午，社会民主党人乔纳斯·加尔·斯托尔（ Jonas Gahr Støre ）预定在奥斯陆向公众介绍自己的新内阁。现首相埃尔娜·索尔贝格 (Erna Solberg) 所属的保守党在一个月前的议会大选中失败。索尔贝格于本周二宣布内阁总辞。哈拉尔五世国王随后委托斯托尔组建下届政府。 在现任北约秘书长斯托尔滕贝格 (Jens Stoltenberg) 的首相任内，斯托尔曾长期担任外交大臣。

（德新社，路透社）

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