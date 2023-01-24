 挪威发现大量稀土矿藏 环保组织担忧 | 经济纵横 | DW | 28.01.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

挪威发现大量稀土矿藏 环保组织担忧

继瑞典境内发现大量稀土矿藏后，挪威学者日前也发布报告称，该国海域蕴藏有大量的铜、钴、镁、镍以及稀土等矿物资源。这有助于减少欧洲对中国的经济依赖度，但是环保组织也提出了关于海洋生态环境的担忧。

稀土究竟是什么？

（德国之声中文网）负责此项报告的挪威石油局(NPD)在1月27日对外界表示，根据估算，挪威海域的铜矿储量高达3800万吨，是当前年开采率的两倍。此外，锌矿储量也高达4500万吨，各类稀土矿藏储量合计约300余万吨，其中170万吨为铈矿。

就在几星期前，邻国瑞典刚刚宣布发现了大量稀土矿藏。和挪威相比，瑞典稀土矿藏的开采难度要低得多：它们主要分布在基吕纳(Kiruna)铁矿附近，后者已经运作多年，各项基础设施相当成熟。

俄乌战争以来，欧洲各界不断强调要提升"战略自主性"，降低对他国的依赖。当前全球的稀土矿产量大部分都集中在中国，后者满足了欧洲95%的稀土需求；因此降低对中国稀土资源的依赖几个月来一直是欧洲社会高度关心的话题。欧盟方面估计，其十年之内对稀土的需求将增加五倍。

挪威海域藏有丰富的油气资源，如今又发现了大量稀土矿产

挪威海域藏有丰富的油气资源，如今又发现了大量稀土矿产

稀土元素在世界各地皆有分布，但是矿产丰度各有不同。稀土资源较为丰富的北欧国家至今没有启动开采工作，其中一个潜在障碍是欧洲国家的采矿作业成本相对较高，这是因为欧洲的工人具有更高的工资水平以及更好的劳动保障，而且政府也没有为稀土业提供中国那样的丰厚补贴。

不过，生态环保组织则呼吁审慎看待挪威新发现的海底矿藏，认为不应该在海洋生物受影响报告出炉前继续相关勘探作业。挪威海洋研究院(IMR)警告说，目前对深海生物的了解还非常有限。挪威石油局也承认，仍然需要进一步的研究方能确定在满足环保的前提下总共能开采多少矿产资源。

(路透社、美联社)

欧洲能否摆脱对中国稀土的依赖？

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

欧洲绿色能源对中国有多依赖？

为了摆脱对俄罗斯化石燃料的依赖，欧洲和德国将加速能源转型，加大可再生能源的发展。而在这其中不少领域，中国在全球供应链中占据主导地位。这是否意味着新的依赖关系？

相关音频视频

稀土究竟是什么？

相关内容

apartment building at night , 2104595.jpg, apartment, architecture, blinds, block, building, china, city, construction, curtains, development, estate, exterior, fancy, flats, floors, high, high-rise, home, hong, hongkong, house, housing, infrastructure, kong, life, modern, mortgage, multistory, new, night, real, realty, red, residence, residential, rise, sea, sky, skyscraper, structure, sunny, tall, tower, town, urban, vertical, wall, water, window,

德语媒体：人丁不再兴旺的中国 24.01.2023

继上世纪六十年代的大饥荒之后，中国首次出现了人口下降的趋势。中国人口结构的急剧变化，不仅对中国崛起构成了前所未有的威胁，其影响也会波及全球。

Hochreine Rohstoffe für grüne Kosmetik Frauen bevorzugen Sonnencremes, Lidschatten und Haarsprays ohne Lösemittel oder Konservierungsstoffe. Das ermöglichen hochreine Polyurethane (PUR) der Produktlinie Baycusan® von Bayer MaterialScience. Die Rohstoffe sorgen aber nicht nur für eine sanfte Kosmetik, sie erfüllen auch alle Anforderungen an eine grüne Chemie: Die Produktion von Baycusan® ist nicht nur besonders energieeffizient und umweltverträglich, innovative Reaktionsabläufe helfen außerdem, Abfälle zu vermeiden, und sorgen für Keimfreiheit. Im Reinraum der Produktionsanlage von Baycusan® im Werk Dor magen präpariert der Chemikant Ömer Yildirim (li., im Hintergrund Marcus Schuster) einen speziellen Filter für die Herstellung von Kosmetikrohstoffen mit höchster Qualität. 5 Bayer research _22 Quelle: https://www.covestro.com/press/mediendatenbank/

德国对华经济依赖并非想象的那么严重？ 25.01.2023

一些德国企业对中国高度依赖，这已经是众所周知的事实。但德国经济总体上，对中国的依赖程度又有多高呢？一些最新的调研得出了令人意外的结论。

Kiruna, Sweden A view of the LKAB iron ore mine at night.

瑞典发现欧洲已知最大稀土矿床 13.01.2023

瑞典国有矿业公司卢奥萨山-基吕纳山公司宣布发现大量稀土矿物。这一发现可望让欧盟减少对中国的稀土供应依赖。

广告
挪威海域各类稀土矿藏储量合计约300余万吨，其中170万吨为铈矿

挪威发现大量稀土矿藏 环保组织担忧

继瑞典境内发现大量稀土矿藏后，挪威学者日前也发布报告称，该国海域蕴藏有大量的铜、钴、镁、镍以及稀土等矿物资源。这有助于减少欧洲对中国的经济依赖度，但是环保组织也提出了关于海洋生态环境的担忧。

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。