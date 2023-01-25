挪威发现大量稀土矿藏 环保组织担忧

（德国之声中文网）负责此项报告的挪威石油局(NPD)在1月27日对外界表示，根据估算，挪威海域的铜矿储量高达3800万吨，是当前年开采率的两倍。此外，锌矿储量也高达4500万吨，各类稀土矿藏储量合计约300余万吨，其中170万吨为铈矿。

就在几星期前，邻国瑞典刚刚宣布发现了大量稀土矿藏。和挪威相比，瑞典稀土矿藏的开采难度要低得多：它们主要分布在基吕纳(Kiruna)铁矿附近，后者已经运作多年，各项基础设施相当成熟。

俄乌战争以来，欧洲各界不断强调要提升"战略自主性"，降低对他国的依赖。当前全球的稀土矿产量大部分都集中在中国，后者满足了欧洲95%的稀土需求；因此降低对中国稀土资源的依赖几个月来一直是欧洲社会高度关心的话题。欧盟方面估计，其十年之内对稀土的需求将增加五倍。

稀土元素在世界各地皆有分布，但是矿产丰度各有不同。稀土资源较为丰富的北欧国家至今没有启动开采工作，其中一个潜在障碍是欧洲国家的采矿作业成本相对较高，这是因为欧洲的工人具有更高的工资水平以及更好的劳动保障，而且政府也没有为稀土业提供中国那样的丰厚补贴。

不过，生态环保组织则呼吁审慎看待挪威新发现的海底矿藏，认为不应该在海洋生物受影响报告出炉前继续相关勘探作业。挪威海洋研究院(IMR)警告说，目前对深海生物的了解还非常有限。挪威石油局也承认，仍然需要进一步的研究方能确定在满足环保的前提下总共能开采多少矿产资源。

(路透社、美联社)

欧洲能否摆脱对中国稀土的依赖？

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。