 挪威：北欧女游客被杀视频或属实 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.12.2018

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时政风云

挪威：北欧女游客被杀视频或属实

挪威警方相信，显示杀害两名女游客凶手的视频是真实的。这两名游客分别来自丹麦和挪威，其尸体在摩洛哥高山地区被发现。

Louisa Vesterager Jespersen Bovec Sports Center (Reuters/Bovec Sports Center Archive)

遇害的耶斯佩森（Louisa Vesterager Jespersen）

（德国之声中文网）挪威警方周五（12月21日）表示，社交媒体上流传的一段相关视频可能是真实的。该视频显示一名仅身穿内衣的女性被一名男子斩首，凶器看似一把厨刀。

挪威国家刑事调查局表示，"没有具体迹象表示，该视频不真实"。

死者分别是24斯的丹麦人耶斯佩森（Louisa Vesterager Jespersen）和20岁的挪威人尤兰（Maren Ueland）。据法新社报道，警方一名发言人通报说，她们的尸体周五（12月21日）已被从卡桑布兰卡空运至哥本哈根。

本周一，在临近北非最高山峰的阿特拉斯山区（Atlas Mountains），其他游客发现两人陈尸一条徒步旅游者较多的路径上。

与谋杀案有关，已有4名男子在摩洛哥被拘留。

杀人与恐怖主义有染

摩洛哥司法调查局称，从目前所掌握的情况看，此事件有恐怖主义动机。丹麦首相拉斯穆森同意这一估计，他表示，凶手"出于政治动机，因而，这是一起恐怖行为"。挪威首相索尔贝格称这一杀人行为是"对无辜者的残暴、毫无意义的攻击，我们对此表示憎恶和谴责" 。

摩洛哥有关当局表示，这4个被拘押的涉嫌人士立誓效忠"伊斯兰国"。

鲜少发生

迄今为止，摩洛哥基本没有出现像其它北非国家那样的恐怖势力猖獗现象，这部分归功于2015年组建的中央司法调查局，从那以来，多达57个武装团伙被破获，今年就有8个。不过，有1000多摩洛哥青年加入中东地区的军事组织。

旅游业在摩洛哥经济中所占比重约为10%，是该国的第二大就业产业，仅次于农业。旅游业也是该国最主要的外汇来源。鉴于发生谋杀事件，丹麦和挪威当局警告本国公民，不要在没有当地导游陪同的情况下在摩洛哥徒步旅行。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

 

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