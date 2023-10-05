挪威作家福瑟获得诺贝尔文学奖

（德国之声中文网）瑞典文学院周四（10月5日）揭晓了今年的诺贝尔文学奖。

今年的获奖者是挪威作家乔恩·福瑟（Jon Fosse）。瑞典文学院称赞他“创新的戏剧和散文为不可言说者发声”。

当代戏剧大师

福瑟于1959年出生于挪威海滨城市豪格松（Haugesund,），被认为是当代欧洲最重要的作家之一。他被法国《世界报》誉为“21世纪的贝克特”，加拿大《环球邮报》称他为“当代戏剧界最具挑衅性的笔锋之一”。

1983年，福瑟出版了他的第一部小说《红，黑》。此后，他出版了大量小说、故事、诗集、散文集，以及儿童读物。

1994年，他的第一部剧作《我们将永不分离》出版。随后，这位多产作家创作了约40部戏剧作品。

1999年，法国戏剧导演雷吉（Claude Regy）执导的《有人将至》一剧使他在国际戏剧界广为人知。该剧讲述了一对男女搬到荒郊野外的破旧房子里独居，但很快就疑心“有人将至”，引发了夫妻俩内心隐秘的嫉妒。

根据布克奖网站的资料，他的剧本已经用50种语言在世界各地上演了一千多场。

曾是福瑟学生的挪威作家克瑙斯加尔（Karl Ove Knausgaard）在《我的奋斗》（My Struggle）一书中详细描述了福瑟的作品对他的影响。

2003年，福瑟被授予法国国家功勋骑士勋章。

一句话巨著

福瑟的著名作品之一是《七宗论》（Septology），从2019年至2021年分三卷出版，分卷书名分别为《另一个名字》、《我是另一个》和《一个新名字》。

这部长达1250页的散文作品通过一位年迈艺术家的单句独白，对艺术和上帝进行了悲喜交加的反思。

福瑟曾告诉《纽约客》杂志，作品中这位年迈艺术家对宗教的反思“完全不是自传”，但这位挪威作家在十年前也经历过自己的宗教觉醒。2012年前，他一直称自己是无神论者，但后来加入了天主教会，并在同一时期接受了戒酒治疗，以克服长期酗酒的问题。

这部广受好评的作品曾入围多个奖项，包括美国国家图书奖和国际布克奖。

福瑟经常往返于分别位于奥地利、奥斯陆和挪威西部的几处住所。

在创作自己的作品之外，福瑟还翻译了其他作家的作品，包括卡夫卡的《审判》——他称这部作品是他最喜欢的小说之一。

诺贝尔文学奖的奖金为1100万瑞典克朗（约合99万美元，94.8万欧元）。去年的获奖者是法国作家埃尔诺（Annie Ernaux），瑞典学院称赞她“具有勇气和敏锐的批评能力”。

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