挪威作家福瑟获得诺贝尔文学奖

（德国之声中文网）瑞典文学院周四（10月5日）揭晓了今年的诺贝尔文学奖。
今年的获奖者是挪威作家乔恩·福瑟（Jon Fosse）。瑞典文学院称赞他“创新的戏剧和散文为不可言说者发声”。
当代戏剧大师
福瑟于1959年出生于挪威海滨城市豪格松（Haugesund,），被认为是当代欧洲最重要的作家之一。他被法国《世界报》誉为“21世纪的贝克特”，加拿大《环球邮报》称他为“当代戏剧界最具挑衅性的笔锋之一”。
1983年，福瑟出版了他的第一部小说《红，黑》。此后，他出版了大量小说、故事、诗集、散文集，以及儿童读物。
1994年，他的第一部剧作《我们将永不分离》出版。随后，这位多产作家创作了约40部戏剧作品。
1999年，法国戏剧导演雷吉（Claude Regy）执导的《有人将至》一剧使他在国际戏剧界广为人知。该剧讲述了一对男女搬到荒郊野外的破旧房子里独居，但很快就疑心“有人将至”，引发了夫妻俩内心隐秘的嫉妒。
根据布克奖网站的资料，他的剧本已经用50种语言在世界各地上演了一千多场。
曾是福瑟学生的挪威作家克瑙斯加尔（Karl Ove Knausgaard）在《我的奋斗》（My Struggle）一书中详细描述了福瑟的作品对他的影响。
2003年，福瑟被授予法国国家功勋骑士勋章。
一句话巨著
福瑟的著名作品之一是《七宗论》（Septology），从2019年至2021年分三卷出版，分卷书名分别为《另一个名字》、《我是另一个》和《一个新名字》。
这部长达1250页的散文作品通过一位年迈艺术家的单句独白，对艺术和上帝进行了悲喜交加的反思。
福斯的《七宗论》（Septology）讲述了一位年迈艺术家的反思
福瑟曾告诉《纽约客》杂志，作品中这位年迈艺术家对宗教的反思“完全不是自传”，但这位挪威作家在十年前也经历过自己的宗教觉醒。2012年前，他一直称自己是无神论者，但后来加入了天主教会，并在同一时期接受了戒酒治疗，以克服长期酗酒的问题。
这部广受好评的作品曾入围多个奖项，包括美国国家图书奖和国际布克奖。
福瑟经常往返于分别位于奥地利、奥斯陆和挪威西部的几处住所。
在创作自己的作品之外，福瑟还翻译了其他作家的作品，包括卡夫卡的《审判》——他称这部作品是他最喜欢的小说之一。
诺贝尔文学奖的奖金为1100万瑞典克朗（约合99万美元，94.8万欧元）。去年的获奖者是法国作家埃尔诺（Annie Ernaux），瑞典学院称赞她“具有勇气和敏锐的批评能力”。
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诺贝尔奖史话
诺贝尔的遗嘱
从1901年首次颁奖起，已经有九百余人或机构获奖。而发明家诺贝尔(Alfred Nobel)去世时留给基金会的3158.72万瑞典克朗遗产，如今已经达到了1.69亿欧元。诺贝尔遗嘱中，本来只设立生理医学、物理、化学、文学、和平五个奖项，六十年代增设了经济学奖。由于该奖项并没有在遗嘱中有所体现，因此严格来说经济学奖并不是“诺贝尔奖”，其正式名称是“瑞典中央银行纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖”，所需资金也是由瑞典央行“永久性全额拨付”予诺贝尔基金会。图为诺贝尔奖章。
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诺贝尔奖史话
最年轻
2014年和平奖得主马拉拉(Malala Yousafzai)是迄今最为年轻的诺贝尔奖得主，获奖时她只有17岁。最高龄的得主是古迪纳夫(John Bannister Goodenough)，他因在锂电池领域的开拓性研究而获颁2019年诺贝尔化学奖时，已经97岁了。而诺奖得主的平均年龄是60岁。
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居里夫人
在一百多年的历史中，女性获奖者只有五十余位。其中，居里夫人(Marie Curie)曾经两次获奖——化学奖和物理奖各一次。
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鲍林曾获化学奖、和平奖
总共有4人曾经两度获得诺贝尔奖。除了上文提到的居里夫人，巴丁(John Bardeen)因发明晶体管、开创超导BCS理论两度获得物理学奖；鲍林(Linus Carl Pauling)则因化学键理论研究、反对地面核试验分别获得化学奖、和平奖。研究胰岛素氨基酸序列、开创DNA测序技术的桑格(Frederick Sanger)则曾两度获得化学奖。此外，国际红十字会曾经三度获颁和平奖，联合国难民署(UNHCR)两度获得诺贝尔和平奖。
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2018没有文学奖
各个奖项累积有49次空缺，其中大部分发生在战争年代。空缺次数最多的是和平奖。而在今年，文学奖也暂停颁发。评奖委员会表示，会在2019年补发今年的奖项。图为瑞典著名诗人、文学奖评委弗罗斯滕松(Katarina Frostenson)和其丈夫法国摄影师阿尔诺（Jean-Claude Arnault）。后者受到了性侵指控，其后的连带反应造成了瑞典文学院的人事地震
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不屑于领奖的萨特
历史上，曾经有两人主动拒绝接受诺贝尔奖。特立独行的法国作家萨特(Jean Paul Sartre)拒绝任何奖项，因此1964年，他也顺理成章了回绝了诺贝尔文学奖委员会的好意。时任越南共产党领导人黎德寿则因与美国方面签署了越战停火协议，而与时任美国国务卿基辛格(Henry Kissinger)共同获得1973年度和平奖；但是，黎德寿认为，越南仍在战乱中，并不屑于和平奖的伪善，因此拒绝接受。
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帕斯捷尔纳克去世多年才获平反
而被迫拒绝诺贝尔奖的则总共有4人。创作了文学名著《日瓦格医生》的苏联作家帕斯捷尔纳克(Борис Леонидович Пастернак)则在1958年被迫拒绝了诺贝尔文学奖。此前，《日瓦格医生》早已被苏联当局查禁。而在瑞典文学院刚宣布其获奖时，帕斯捷尔纳克曾激动地回电表示感谢。但是几天后，帕斯捷尔纳克就遭苏联作家协会开除，并受到苏联各媒体的讨伐，不得不宣布拒绝领奖。一直到80年代戈尔巴乔夫上台后，去世多年的帕斯捷尔纳克才获平反，他的儿子在1989年12月前往斯德哥尔摩代领了该奖项。
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希特勒的禁令
1937年，希特勒颁布法令，禁止德国公民接受任何诺贝尔奖项。迫于该法案，德国化学家库恩(Richard Kuhn)、布特南特(Adolf Butenandt)、微生物学家多马克(Gerhard Domagk)拒绝领奖，并且一直到战后才补领了奖项。图为多马克(摄于1964年)。
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冯·奥西茨基
希特勒颁布该法令的直接原因，是因为德国记者、和平主义活动者冯·奥西茨基(Carl von Ossietzky)获得了1935年诺贝尔和平奖。冯·奥西茨基曾经在魏玛共和国时期揭露德国重新组建空军、涉嫌违反《凡尔赛条约》，并因此报道而被判叛国罪入狱。获释后不久，纳粹党掌权执政，冯·奥西茨基在国会纵火案次日就因其和平民主运动者身份被捕，并被投入集中营。他获得诺贝尔和平奖，对纳粹德国政府的国际声誉造成了沉重打击，希特勒更是认为，这是对他本人的侮辱。不久后，冯·奥西茨基因病重而获得释放，诺贝尔评奖委员会亲自前往他下榻的医院为其授奖。图为集中营里的冯·奥西茨基。
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狱中得知获奖
冯·奥西茨基也成为了首名在拘禁中获知自己得奖的诺贝尔奖得主。另外两名拘禁中获知得奖的则是来自缅甸的昂山素姬(1990年)以及来自中国的刘晓波(2010)。
作者: 文山