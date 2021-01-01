挥别47年盟友 英国与欧盟正式分手

(德国之声中文网)2021年伊始，英国走入了一个全新时代：周四（12月31日）跨年夜，英国正式离开了欧洲单一市场以及关税同盟。2021年1月1日凌晨，脱欧后贸易协议即刻生效。这份协议使英国免予“硬脱欧”局面，也令英国和欧盟之间的经济联系不至于受到猛烈冲击。英国首相约翰逊形容这是英国的“伟大时刻”，一些对欧盟持质疑态度的英国媒体也以头版头条欢庆这个时刻。

英国时间晚间11点（欧洲中部时间0时），伦敦大笨钟敲响了钟声，象征英国迈入历史的新里程碑。加入欧盟47年后，英国正式挥别曾经的盟友。位于欧洲隧道加莱站的法国官员于1月1日凌晨准时开始执行新海关规则。第一辆通过关卡的是来自罗马尼亚的邮件包裹运输车。

英国首相约翰逊周四晚间在新年贺词中表示：“我们手握自由，如今就看我们自己如何充分利用。”他强调，英国未来可以“以不同的方式自由行事，如果必要的话，甚至能比欧盟做得更好。能自由地与世界签订贸易协议。”

苏格兰: 欧洲，苏格兰很快就会归来

来自英国多佛的一名退休人士Maaureen Martin表示：“我们以后必须自行做决定。”在她看来，英国1973年时根本不应该加入欧盟。

英国小报《每日快报》周五的头版刊登了印着“自由”的英国国旗，标题是：“我们的未来。我们的英国。我们的命运。”立场偏左的《卫报》用字遣词则较为小心翼翼：“脱欧：英国在危机中低调结束了欧洲时代”。

约翰逊以及脱欧支持者的喜悦并没有感染苏格兰首席部长史特金（Nicola Sturgeon）。她在推特上写道：“欧洲，苏格兰很快就会归来。”史特金已下定决心举行苏格兰独立公投。

对于伦敦脱离欧盟内部市场，欧盟国家未有只字片语的告别。跨年午夜，位于布鲁塞尔的欧洲机构负责人没有一人对此发言。

英国在2020年2月1日脱欧后进入过渡期，该国也是史上第一个脱离欧盟的国家。当时许多脱欧支持者在街头狂欢庆祝，反脱欧的民众则举行烛光守夜活动。今年因为疫情之故，没有任何相关的公开活动。

英国与欧盟签订的脱欧后贸易协议针对许多贸易及关税问题作出了规范。双方在脱欧“大限”即将到来之前，终于在12月24日达成了协议。这份协议避免了双边经济关系陷入混乱。否则自本周五开始，英国和欧洲之间将出现运输问题，海关前也将大排长龙。

由于欧洲议会在去年年底前无法完成正规的审议程序，目前采用变通做法，暂时执行该协议至2月28日。

在英国脱欧过渡期正式告终的几个小时前，最后的路障也被扫平：英国及西班牙政府原则上就直布罗陀达成协议。《申根协议》的规定未来将适用于这个英国的海外领地。西班牙边界与直布罗陀之间将继续畅行无阻，无须护照查验。若双方未达成此协议，自周五开始直布罗陀将成为英国和欧盟之间的“硬边界”。

英国人哪里让我们放不下？ 英国王室 英国女王伊丽莎白二世自1952年登基以来一直是英国的君主。她自律、传统，维系着英国与王室的稳定。在很多的场合，她一生中的最爱——丈夫菲利普亲王通常都是保持在她身后两步远的地方。今年女王将迎来她的94岁生日，菲利普亲王则将年满99岁。

英国人哪里让我们放不下？ 英国的流行音乐 米克·贾格尔（Mick Jagger）、查理·沃茨（Charlie Watts）、基思·理查兹（Keith Richards）和罗恩·伍德（Ron Wood）组成的滚石乐队简直就是一个传奇。2016年3月他们在古巴的首场演唱会引起了轰动。滚石乐队的存在时间几乎和共产主义古巴一样长，这个乐队成立于1962年。

英国人哪里让我们放不下？ 英国首都 伦敦是世界上最重要的文化中心和金融中心之一。建于1894年的气势磅礴的塔桥，谁又不为之惊叹呢？这座位于伦敦市中心的大桥成为英国首都最著名的地标之一。伦敦每年接待游客超过1900万，是全世界游客最多的城市之一。

英国人哪里让我们放不下？ 书中的主人公哈利·波特 无论是在小说还是在电影中，巫师学徒哈利·波特（ Harry Potter ）的冒险经历让全世界成千上万的人激动不已。哈利·波特的故事是由英国作家乔安妮·K·罗琳撰写的，她已经成为世界上最著名、最富有的作家之一。

英国人哪里让我们放不下？ 英国的模特 世界超模娜奥米·坎贝尔（Naomi Campbell）活跃在国际时尚领域近三十年。她出生于伦敦，是第一位登上法国VOGUE封面的黑人模特，也是90年代最知名的一位超模。

英国人哪里让我们放不下？ 英国人的幽默 英国喜剧演员罗文·阿特金森（Rowan Atkinson)，绰号憨豆先生(Mr.Bean)的幽默几乎无人能比。他在同名喜剧《憨豆先生》系列片中扮演的主人公不断到处闯祸，令人笑到捧腹。他不需要说太多话，就足以引人发笑。《憨豆先生》制作于1989年至1995年，这位喜剧大师的诙谐表演早已成为经典。

英国人哪里让我们放不下？ 英国的公园 位于英国首都伦敦西南部的邱园（Kew Gardens），是世界上最古老的植物园之一。英国人被认为有侍弄花草的天赋，而且是修剪草坪的专家。在这一点上，欧洲其它地方的人都比不上他们。

英国人哪里让我们放不下？ 英伦风格 不追求速度，而是要有优雅和品味。英国人的这种低调风格就如同他们的劳斯莱斯汽车一样举世闻名。虽然该品牌已被德国人收购，但它仍然是英国人的经典象征。

英国人哪里让我们放不下？ 口味特别 说到美食，当然还有其他欧洲国家的美味值得赞美。不过英国的没有泡沫的啤酒和薄荷汁炖羊肉还是别具一番风味。

英国人哪里让我们放不下？ 独特传统 是英国人让我们知道了城市观光是多么的美好。伦敦的红色双层巴士不仅仅是一种交通工具。他们还塑造了泰晤士河畔英国大都市的城市景观。





张筠青/洪沙（法新社）

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。