挥别47年盟友 英国与欧盟正式分手

英国的脱欧过渡期在2020年的最后一日画下句点，这意味着英国彻底脱离欧洲单一市场以及关税同盟。伦敦大笨钟在英国正式脱欧的午夜间响起，象征英国翻开历史新篇章。
(德国之声中文网)2021年伊始，英国走入了一个全新时代：周四（12月31日）跨年夜，英国正式离开了欧洲单一市场以及关税同盟。2021年1月1日凌晨，脱欧后贸易协议即刻生效。这份协议使英国免予“硬脱欧”局面，也令英国和欧盟之间的经济联系不至于受到猛烈冲击。英国首相约翰逊形容这是英国的“伟大时刻”，一些对欧盟持质疑态度的英国媒体也以头版头条欢庆这个时刻。
英国时间晚间11点（欧洲中部时间0时），伦敦大笨钟敲响了钟声，象征英国迈入历史的新里程碑。加入欧盟47年后，英国正式挥别曾经的盟友。位于欧洲隧道加莱站的法国官员于1月1日凌晨准时开始执行新海关规则。第一辆通过关卡的是来自罗马尼亚的邮件包裹运输车。
英国首相约翰逊周四晚间在新年贺词中表示：“我们手握自由，如今就看我们自己如何充分利用。”他强调，英国未来可以“以不同的方式自由行事，如果必要的话，甚至能比欧盟做得更好。能自由地与世界签订贸易协议。”
来自英国多佛的一名退休人士Maaureen Martin表示：“我们以后必须自行做决定。”在她看来，英国1973年时根本不应该加入欧盟。
英国小报《每日快报》周五的头版刊登了印着“自由”的英国国旗，标题是：“我们的未来。我们的英国。我们的命运。”立场偏左的《卫报》用字遣词则较为小心翼翼：“脱欧：英国在危机中低调结束了欧洲时代”。
约翰逊以及脱欧支持者的喜悦并没有感染苏格兰首席部长史特金（Nicola Sturgeon）。她在推特上写道：“欧洲，苏格兰很快就会归来。”史特金已下定决心举行苏格兰独立公投。
对于伦敦脱离欧盟内部市场，欧盟国家未有只字片语的告别。跨年午夜，位于布鲁塞尔的欧洲机构负责人没有一人对此发言。
英国在2020年2月1日脱欧后进入过渡期，该国也是史上第一个脱离欧盟的国家。当时许多脱欧支持者在街头狂欢庆祝，反脱欧的民众则举行烛光守夜活动。今年因为疫情之故，没有任何相关的公开活动。
英国与欧盟签订的脱欧后贸易协议针对许多贸易及关税问题作出了规范。双方在脱欧“大限”即将到来之前，终于在12月24日达成了协议。这份协议避免了双边经济关系陷入混乱。否则自本周五开始，英国和欧洲之间将出现运输问题，海关前也将大排长龙。
由于欧洲议会在去年年底前无法完成正规的审议程序，目前采用变通做法，暂时执行该协议至2月28日。
在英国脱欧过渡期正式告终的几个小时前，最后的路障也被扫平：英国及西班牙政府原则上就直布罗陀达成协议。《申根协议》的规定未来将适用于这个英国的海外领地。西班牙边界与直布罗陀之间将继续畅行无阻，无须护照查验。若双方未达成此协议，自周五开始直布罗陀将成为英国和欧盟之间的“硬边界”。
张筠青/洪沙（法新社）
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