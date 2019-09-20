挥别核能后 德国也将与煤炭说再见

（德国之声中文网）德国环境部长舒尔策（Svenja Schulze）周日（9月22日）表示，德国将加入"助力淘汰煤炭联盟"（Powering Past Coal Alliance）。周一，联合国举行气候峰会。

上周五，世界各地举行了"星期五为未来"的气候声援活动。当天，德国总理默克尔及执政联盟推出气候保护一揽子措施。

该项措施价值超过540亿欧元。默克尔计划在2030年以前实现温室气体相较1990年减排55%。

环境部长舒尔策：德国发出强有力信号

舒尔策称，告别煤炭是气候保护的核心支柱之一。她说，德国政府就一系列决议达成一致，从而证明该国"正式"承诺结束对煤炭的依赖。

"助力淘汰煤炭联盟"成立于2017年，由30个国家政府组成，其目标是停止新建火电站、结束对煤炭的国际资助、遵守巴黎气候协定目标。

舒尔策称，像德国这样的工业大国告别核能和煤炭，逐步转向可再生能源，这向世界其它地方发出强有力的信号。

德国计划在2038年以前关闭所有火电站。

德国政府气候措施仍受到批评

默克尔及执政联盟推出的气候保护一揽子措施也受到来自工业界和环保组织的批评。

德国矿山、化工与能源工会（IG BCE）主席瓦西里阿迪斯（Michael Vassiliadis）表示："这或许是迈向更多气候保护的一步，--但究竟是多大一步、有多昂贵、有什么真正的效果，还要再看。"

环保组织和一些科学家则批评政府的措施远远不够。

但德国总理府办公室主任布劳恩（Helge Braun）则为政府制定的措施辩护，称有必要实现一个平稳的过渡。"我们希望所有人改变行为，更有助于气候保护。但我们希望他们自愿这么做，并希望他们能实现良好的过渡。"她说，不希望强迫任何人今天就立即限制自己出行的方式。

德国煤炭工业退出历史舞台 最后一次下井 对于伯特鲁普煤矿的矿工及其家人来说，今年的圣诞节多少有些压抑。因为，12月21日，德国最后一处煤矿-哈尼尔煤矿也正式停止采煤。为此举行的隆重仪式上，德国总统施泰因迈尔也将和工友们共同见证最后一次挖掘“黑金”的场面。

德国煤炭工业退出历史舞台 输送塔 哈尼尔煤矿不远处，就可以看到高耸的输送塔。这个金字塔式的建筑是用来输送从煤炭中分拣出来的废石的。矿工们把这些无用的废石料称为“聋石”。

德国煤炭工业退出历史舞台 黑金 煤炭经由吊塔送上地面后，再用火车运往最近的航运码头。在德国煤炭价格还没有暴涨的年代，德国煤炭以质量上乘曾经在全球范围内都很抢手。

德国煤炭工业退出历史舞台 亲如手足 煤矿工人不仅收入不错，社会认可度也非常高。由于井下工作既艰苦又危险，矿工们都特别抱团。直到今天，煤矿工人之间的那份兄弟情谊仍然令人感动。

德国煤炭工业退出历史舞台 矿工的生活 煤矿附近都会有专为矿工们兴建的住宅小区。当年矿工们都会在自家院子里养一些家禽，种些蔬菜。现如今，由于房源紧张，这些矿工住宅变得非常抢手。

德国煤炭工业退出历史舞台 矿井里社会融合 下井挖煤的工人并不都是德国人：这张1880年左右的图片上，有些工人很有可能来自波兰。当时煤炭工业发展迅猛，人手奇缺。于是有很多波兰人来鲁尔区就业。现在这些波兰工人的后裔早已融入当地社会，只有他们大多以”斯基“结尾的姓氏还有波兰的痕迹。

德国煤炭工业退出历史舞台 矿工的消遣：绿茵场 业余时间，矿工们最喜欢在绿茵场上表现团队精神。这是当年沙尔克队争抢的场面。现在体育场变得奢华了，球员的收入更是以百万欧元计。但是矿工痴迷足球的传统并没有改变。

德国煤炭工业退出历史舞台 来自土耳其的伙计们！ 二战后，由于劳动力不足，煤矿从南欧和土耳其招募了大量所谓的客籍工人。这是一批外籍工人抵达德国的场面。他们当中的大多数留在了德国。也正因为如此，现在在鲁尔区任何一个角落里，都能碰到”买买提“或”穆萨塔夫“。

德国煤炭工业退出历史舞台 每况愈下 上个世纪五、六十年代，是德国煤炭工业的高潮。不过，那时就有迹象显示，这一工业分支前景并不乐观。随着地表煤层被挖掘一空，采矿深度不得不加大，采矿成本也因此一路飙升。很快德国产的煤炭就失去了竞争力。

德国煤炭工业退出历史舞台 矿区球队渐渐消失 随着煤矿业的衰落，很多以矿区命名的足球队也从人们的视野中消失了。比如，当年名噪一时的哈姆博07队，SV 多丁根队，卡滕贝格队都已被人淡忘，与之相关联的球星、教练和赞助商们也很少有人想起了。

德国煤炭工业退出历史舞台 井下高科技 不见天日的井下生活，后来变得越来越嘈杂，因为越来越多的重型机械投入使用。企业试图通过机械化采矿降低成本，但事实证明，这一切努力都很徒劳，因为国际市场上煤炭的价格要比德国便宜很多。

德国煤炭工业退出历史舞台 环境污染 多年来，鲁尔区也因其恶劣的空气质量而远近”闻名“。尤其是那些生产焦炭的工厂永远都是烟幕缭绕。居民晾晒在外面的衣物，很快就会变成黑色。从这个意义上来讲，停止采矿当然是一件好事情。

德国煤炭工业退出历史舞台 污水沟 煤矿工业留下了另一个不良遗产是：长年累月散发着恶臭的排水渠。由于常年采矿，地下有很多纵横交错的矿道，以至于鲁尔区很多地方无法建立地下排水系统。只能靠地上的排水渠排放污水。

德国煤炭工业退出历史舞台 煤矿工业后遗症 虽然停止了采矿作业，但煤炭工业仍会时而出现在鲁尔区民众的生活中：地面塌方造成道路中断，房屋下陷或铁轨受损的事件时有发生。道理很简单，由于长年采矿，很多地区的地下已经被挖空了，塌方事件今后也无法避免。

德国煤炭工业退出历史舞台 无法修复的损害 过去150年里，鲁尔区地表平均下陷了25米。由于地表下很多地方被挖空，地下水位在不断上涨。如果不及时采取措施，人口五百万的鲁尔区有朝一日被变成一个巨大的湖泊。因此必须用抽水机不断排放地下水，正如当地人所说的那样：这将是困扰子孙万代的“永恒工程”。

德国煤炭工业退出历史舞台 煤炭工业给我们留下了什么？ 以矿工为主力的教堂和合唱团，还能存在多久，我们拭目以待。我们可以看到的却是，当年的吊塔和输送带大都已经拆卸一空，很多矿区也完成了绿化改造。一些具有纪念意义的矿区建筑如今已经变成了博物馆或活动中心。图为位于爱森市的“关税同盟煤炭建筑群博物馆”，这里已经被列入联合国世界文化遗产清单。



苗子/洪沙（德新社、法新社）