 挡得了自家出口 挡不住里应外合 | 经济纵横 | DW | 30.10.2018

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经济纵横

挡得了自家出口 挡不住里应外合

美国试图以截断上游供应链的方式，限制中国科技公司对自己国家的影响力。但是百密总有一疏，在手机产业，有一家公司正悄悄潜入美国。

Symbolbild Computer Chip technology (Fotolia/Edelweiss)

芯片是制作随机存储记忆体(DRAM)的重要元件，目前中国的芯片自产率还很低

(德国之声中文网) 美国商务部表示，已经禁止福建省晋华集成电路有限公司等中国公司向美国购买元件，以免中国制造出来的产品压缩到美国同业的生存空间，间接影响到美国军用系统的上游厂商。

「长期而言，他们威胁到美国厂商的生存空间，而这些美国厂商同时也负责美国军用系统。」美国商务部秘书罗斯(Wilbur Ross)说: 「当一个外国企业对我们的国家安全形成威胁时，我们会采取强烈行动，以保护国家安全。」他说，限制美国厂商供应零件给晋华集成，可以有效防止该公司对美国的供应链产生影响。

「福建省晋华集成电路有限公司」是中国政府2016年配合「芯片国产化」政策创立，一年内就投资了370亿人民币打造生产线。

半导体是中国头几项进口产品之一，跟石油不相上下。在半导体上，中国对美国的依赖无所遁形。

美国这次做出的决定与过去制裁中兴的心态颇有相似之处。先前，中兴违反国际条约，暗中跟朝鲜、伊朗交易，遭到美国商务部截断该公司在美国的上游货源，濒临破产。还是习近平与特朗普相见时出手干预，才逃过一劫。

Huawei P20 smartphone (Reuters/F. Fuentes)

华为手机曾经想要进入美国市场贩售，计划却胎死腹中

手机公司的逆袭

美国参议员华纳(Mark Warner)说，「在中国政府和中国行动通讯业牵连颇深的前提下，我们只要看到任何新的中国通讯公司想要进入美国市场，都要小心看待。」他说: 「其中可能真的隐藏了国安问题，比如华为和中兴。」

但是，现在却有一家手机公司OnePlus在週一(10月29日)打入了美国市场。

OnePlus是一间五年前在深圳起家的公司。除非是对手机产业特别了解的人，否则OnePlus的手机并不是非常有名。但是这样的一间公司却在芯片大厂高通与通信商T-Mobile以及许多美国官员的支持之下，进入美国市场。

今年，在美国政府的施压之下， 美国的两家电信商AT&T 和Verizon都中止了和中国手机制造商华为高端手机的合作计划。

罗法/杨威廉(路透社、法新社)

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