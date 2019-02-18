挡不住舆论压力 中国再邀外交官访新疆再教育营

(德国之声中文网) 中国外交部上周六 (2月16日) 表示，巴基斯坦、委内瑞拉、古巴、埃及、柬埔寨、俄罗斯、塞内加尔以及白俄罗斯驻联合国人权理事会的外交官，将在新疆进行为期4天的参访。 而根据路透社报导，有六国的外交官表示中国接下来会邀请沙特、阿尔及利亚、摩洛哥、黎巴嫩、埃及、新加坡、越南、寮国、缅甸、柬埔寨、孟加拉国、俄罗斯、土库曼斯坦、乔治亚共和国、匈牙利及希腊共16国驻中国的外交官们参访新疆再教育营。

有两国外交官透露下一波参访被安排在下周。 黎巴嫩外交官表示该国不会参与，而乔治亚共和国外交部则发声明表示有收到邀请但无法参加。 中国外交部则透过一则传真，向路透社证实新疆政府邀请一些驻中国的外交官在接下来几天前往新疆参访。 声明写道: 「我们相信这些参访能让这些外交官更了解新疆。 新疆是一个开放的地方，而我们相信任何不带成见的人，能客观的看到新疆發展的成功之处。 」

此外，中国官员预计周五 (2月22日) 将在北京向外国使节简报新疆的情况，但中国外交部未证实此消息。

中国「非常紧张」

路透社表示，在新疆议题上，中国政府开始对来自国际社会的批评感到担忧。 为了对抗大量指控，中国政府试图努力针对新疆营造更友善的论述。 一名外交官受访时表示: 「中国政府目前十分担忧。 」

此前，穆斯林国家大都不公开针对新疆议题批评中国政府。 但这个月初，土耳其公开要求中国关闭再教育营，指控这样的做法是人性上的一大耻辱，而这也招来中国政府愤怒的响应。 一个驻中国的外交官告诉路透社说: 「中国政府不希望其他穆斯林国家加入批评中国的行列。 」

中国外交部强调，北京在新疆的作为对该地区的和平与安全有正面帮助。 它们在给路透社的传真响应中强调: 「中国在新疆的策略已获得多个穆斯林国家支持，因为恐怖主义是所有人类的共同敌人。 」

联合国会议

外交官们也透露，中国预计将在下周一 (2月25日)召开的联合国人权理事会与四月底在北京召开的一带一路高峰会上，试图削减外界对其新疆政策的批评声浪。 本月，人权运动者要求欧洲及穆斯林国家在联合国建立一个调查新疆再教育营的小组。

兰州大学中亚研究中心主任杨恕接受路透社采访时强调，开放外国使节参访新疆是重要的，但他认为这种作法的效果有限。 他说: 「对与中国关系良好且有相似问题的国家来说，它们很容易针对新疆议题与中国达成共识。 但对其他国家而言，这些解释不会有太大的作用。 美国及其他国家长期批评中国政府的新疆策略，所以这些解释并不会改变他们心中的想法。 但总体来说，中国政府的作法还是比什么都没做好。 」

此前，中国政府强调自从它们两年前在新疆开启再教育营后，新疆恐攻的比例就降低了。 它们认为这代表北京的新疆策略相当成功。 人民日报上周透过一篇评论痛斥土耳其对新疆策略的批评，强调事实胜于雄辩。

不少西方外交官近幾週向路透社抱怨穆斯林国家不愿公开谈论新疆议题，但土耳其的强烈批判却让外界觉得穆斯林国家可能很快会开始针对新疆议题做出批评性的评论。 然而，这样的看法却被驻中外交官们认为不太可能，因为他们认为许多穆斯林国家自己都有人权问题。