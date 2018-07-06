 挡不住特朗普 美国人民要分担多少后果? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.07.2018

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时政风云

挡不住特朗普 美国人民要分担多少后果?

贸易战到底会不会伤及美国，众人莫衷一是。可以肯定的是，不止中国，美国国会与商界都不喜欢这个发展。

KOMBO - US-Produkte (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

中美已彼此针340亿美金商品课征关税

 (德国之声中文网)美国国会参议院周三通过了一项简单决议案，期望加强国会在贸易战中的发言权。

目前，总统出于国安考量，以关税作为手段制裁外国威胁，并不需要国会的同意。

这项简单决议案在参议院以88票同意、11票反对通过。

简单决议案不会上呈总统，也不需两院一致通过，没有法律效力，但是有效统整了参议院的看法。

亚利桑那州共和党参议员弗雷克(Jeff Flake)表示，投票结果反映出众人对特朗普政策的不满，以国安为由跳过国会这一关，对中国、加拿大、墨西哥、欧盟等国家课征钢铝税。

「我们必须对总统的职权加以限制，重申宪法赋予国会的权力。

USA Senator Flake Jeff Flake (picture alliance/AP Images/Senate TV)

共和党参议员弗雷克(Jeff Flake)

特朗普政府指控中国明目张胆地进行网路攻击、又强制外国企业技术移转，是使用掠夺性手法挑战美国科技领导者的地位。

相对的，只要中国愿意让步，特朗普政府很可能就会就此打住，言归于好。但是经济学家都认为不太可能。

中国官媒新华社在周二新清单发布隔天，发布了一篇时评，题为「美加速施压的企图只能是竹篮打水」。首段写道:「美国企图用强压、速决的手段逼迫对方就范的企图终会落空，中国将在理性冷静中坚决应对。」美国方面不再继续先前的高层对谈，也没有再安排新的对谈。

回到简单决议案本身，题目的格局又显得窄了一些: 「国会议员是否应该在总统以国家安全为名课征关税之前，拥有更多发言权，或甚至是最终同意权?」

在参议员寇尔克(Bob Corker)眼中，这项决议案只是微不足道的一小步。

美国受到的影响

Peking Donald Trump Xi Jinping (Getty Images/AFP/N. Asfouri)

美国的消费者很快就会发现价格上涨，然后才发现他们以前买的产品很多来自中国。

继上周中美互相针对彼此的340亿美金商品课征关税之后，特朗普周二 (7/11)又宣布，对价值2000亿美元中国商品课征10％关税清单，预计8月举行听证，顺利的话9月将正式生效。

这象征着中美贸易战层次再度升高。先前，特朗普政府标榜要「将对中国的伤害最大化、对美国的伤害最小化」。上周开征的第一波的关税大抵是有达到这个要求: 在贸易额当中，消费财只占了差不多百分之一。也就是说，对消费者的冲击并不大。

然而，周二公布的关税清单却是不同的形态。新的关税清单包含了6000件商品，价值2000亿美元，其中不少是消费财，例如棒球手套、海鲜、吸尘器、厕纸、防盗铃，甚至是汽车零件、圣诞节灯泡、冰箱等。皮制品、家具与农产品也在清单内。还有价值3.5亿美金的冷冻罗非鱼片(吴郭鱼)，美国85%的进口鱼片都是来自中国。
「差不多在圣诞节前后，民众就会有感觉了。」纽约雪城大学贸易专门的经济学教授罗芙莉(Mary Lovely)这么说。

根据贸易研究公司Panjiva的统计，在课税清单瞄准的2000亿美金商品中，消费财就占据了四分之一，相当500亿美金。

经济学家认为伤害

大部份经济学家认为美国不会受到太多直接冲击。

著名智库牛津经济研究院的达克(Greg Daco)表示，美国对中国商品课征关税，商品价值虽高达两千五百亿美金，但是其伤害换算成经济成长率，仅相当于0.3个百分点。

相对的，间接影响还可能比较大: 企业会延后投资计划，股市便得保守，这些变化间接减少美国人的消费能力。

贸易战「对美国来说是有风险的，我们现在只是在起步阶段，未来还很有可能显著扩大。」

罗法(美联社、路透社)

 

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