挡不住中国黑客? 白宫传组建特别小组因应

(德国之声中文网) 路透社报导，白宫周日(3月7日)敦促计算机网络运营商采取进一步措施，衡量他们的系统是否成为黑客攻击微软Outlook下的目标，并表示最近的软件修补程式仍然存在严重漏洞。

一名白宫官员说：「这是一个仍在发展的活跃威胁，我们敦促网络运营商认真对待它。」他补充说，美国高级安全官员正在努力决定在漏洞发生后采取的下一步措施。

美国有线电视新闻网(CNN)7日报道称，拜登政府正在组建一个特别工作组来处理此次黑客攻击事件。白宫官员在一份声明中表示，政府正在做出总体反应。

虽然微软上周发布了一个修补程式，以加固其电子邮件软件中的缺陷，但补救措施仍然留下了一个所谓的后门，可能让伺服器遭入侵，再次遭黑客攻击

这名白宫官员说：「我们怎么强调都不为过，如果服务器已经被入侵，使用修补程式和缓解措施并不是补救措施，任何拥有脆弱服务器的组织都必须采取措施，以确定他们是否已经成为目标。」

远程访问的后门会影响到信用社、镇政府和小企业，美国官员争相联系受害者，FBI在7日敦促他们与执法机构联系。

调查记录显示，那些受影响的人大多是在自己的计算机上使用Outlook的网页版，而不是云供应商的版本，如果为真，可能让许多大公司和联邦政府机构幸免于难。

微软代表7日表示，正在与政府和其他机构合作，帮助指导客户，微软也敦促受影响的客户尽快更新应用软件。

该公司和白宫都没有具体说明此次黑客攻击的规模。微软最初表示，受害者有限，但白宫上周对「大量受害者」的可能性表示担忧。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)

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