 挡不住中国黑客? 白宫传组建特别小组因应 | 科技环境 | DW | 08.03.2021

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科技环境

挡不住中国黑客? 白宫传组建特别小组因应

消息人士此前表示，到目前为止，只有一小部分「受感染」的网络通过后门被入侵，但预计还会有更多黑客攻击出现。

China Symbolbild Cyber-Überwachung

有消息人士告诉路透社，已有超过2万家美国组织被黑客入侵，微软将此事件归咎于中国，不过北京否认。

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据一位计算机安全专家透露，最近几天，至少3万个美国组织遭到一个“有异常侵略性”的中国网络间谍部门的黑客攻击。白宫表示，担心会有“大量受害者”。

微软2日表示，一个与中国政府有关的网络间谍组织正在利用其邮件服务器中的漏洞，从远端入侵微软客户的电邮信箱。微软称，这是黑客的惯用手法，受影响的客户遍及各大产业。

(德国之声中文网) 路透社报导，白宫周日(3月7日)敦促计算机网络运营商采取进一步措施，衡量他们的系统是否成为黑客攻击微软Outlook下的目标，并表示最近的软件修补程式仍然存在严重漏洞。

一名白宫官员说：「这是一个仍在发展的活跃威胁，我们敦促网络运营商认真对待它。」他补充说，美国高级安全官员正在努力决定在漏洞发生后采取的下一步措施。

美国有线电视新闻网(CNN)7日报道称，拜登政府正在组建一个特别工作组来处理此次黑客攻击事件。白宫官员在一份声明中表示，政府正在做出总体反应。

虽然微软上周发布了一个修补程式，以加固其电子邮件软件中的缺陷，但补救措施仍然留下了一个所谓的后门，可能让伺服器遭入侵，再次遭黑客攻击

这名白宫官员说：「我们怎么强调都不为过，如果服务器已经被入侵，使用修补程式和缓解措施并不是补救措施，任何拥有脆弱服务器的组织都必须采取措施，以确定他们是否已经成为目标。」

远程访问的后门会影响到信用社、镇政府和小企业，美国官员争相联系受害者，FBI在7日敦促他们与执法机构联系。

调查记录显示，那些受影响的人大多是在自己的计算机上使用Outlook的网页版，而不是云供应商的版本，如果为真，可能让许多大公司和联邦政府机构幸免于难。

微软代表7日表示，正在与政府和其他机构合作，帮助指导客户，微软也敦促受影响的客户尽快更新应用软件。

该公司和白宫都没有具体说明此次黑客攻击的规模。微软最初表示，受害者有限，但白宫上周对「大量受害者」的可能性表示担忧。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)

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