挟ECFA介入大选？北京结束部分台湾进口产品的关税减让

（德国之声中文网）中国财政部周四（12月21日）在其网站发布公告，自2024年1月1日起，对原产于台湾地区的丙烯、对二甲苯等12个税目的进口产品，中止适用《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）协定税率，按现行有关规定执行。公告还附上了中止此次关税减让产品的清单。

公告认为，台湾单方面对大陆产品出口采取"歧视性的禁止、限制等措施，违反了2010年签署的《海峡两岸经济合作框架协议》"的有关规定。公告希望，"台湾采取有效措施，取消对大陆的贸易限制"。

中国国台办发言人朱凤莲随即表示，"此类问题本可通过两岸协商予以妥善解决，但民进党当局顽固坚持'台独'立场，拒不承认'九二共识'，破坏了两岸协商的政治基础，让相关问题难以得到妥善解决，两岸同胞深受其害。"

公告一经宣布，台湾方面立刻做出回应，指责中国实施 "典型的经济胁迫"。台湾经济部表示，时值台湾大选前夕，中方再次把经贸政治化、工具化，称政府"已有预期并有准备"，此种经济胁迫行为"成效有限"。台湾将于1月13日举行总统和立法会选举。

台湾2024年1月13日举行总统大选投票

上周五(12月15日)，中国商务部宣布一项调查结束，认定"台湾地区对大陆贸易限制措施构成贸易壁垒"，称台湾的相关措施"对大陆相关产业及企业造成负面贸易影响"。

调查报告认为，台湾的做法既违反世贸组织的规定，也未遵守ECFA的"逐步减少或消除"双方货物贸易壁垒的义务，结果则是"不仅未逐步减少对大陆的禁止进口产品数量，还在不断扩大禁止进口产品范围"。

当时，中国商务部没有宣布北京将采取何种应对措施，而该部的此次调查于今年4月就已开始，涉及约2500个产品。原本调查定于10月9日结束，后来推延3个月，截止到2024年1月12日。

据台湾中央社援引台湾经济部报道，被取消减让税率的产品，其出口至中国的金额并不很高，今年1到11月的金额约为18亿美元，占整体对中国出口金额的1.3%。报道指出，同一时间段里，台湾对中国出口占整体出口的比例，已由过去的4成以上降低到目前的约35%。

（综合报道）

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