 《挚友维尼》进不了中国 因为撞脸习近平? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.08.2018

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时政风云

《挚友维尼》进不了中国 因为撞脸习近平?

迪士尼的真人版小熊维尼电影被影评人称为“暖心力作”，不过，该片未能进入中国。至于原因，有人说，要问问中国一把手习近平。

Christopher Robin, Winnie the Pooh (picture-alliance/Everett Collection)

迪士尼电影《克里斯托弗·罗宾》（《挚友维尼》）的剧照

（德国之声中文网）目前，北美票房冠军是阿汤哥（汤姆·克鲁斯）主演的《碟中谍6：全面瓦解》，排在第二位的是迪士尼电影《克里斯托弗·罗宾》（Christopher Robin）。不过，这两部片子在中国的待遇截然不同：《碟中谍6》将于8月底在中国的各大院线上映，"人民网"等官媒也对这部好莱坞动作片进行大幅报道；《克里斯托弗·罗宾》没能进入中国，媒体报道也只有只言片语。

一些海外华文媒体发文称，《克里斯托弗·罗宾》之所以未能进入中国是因为维尼的形象或引发对习近平的联想。这部影片的另一个更为人熟知的译名是《挚友维尼》，是走家庭温馨路线的真人版小熊维尼故事。这部电影包含了漫画中受欢迎的卡通人物：小熊维尼、跳跳虎、小猪等，上映后获得观众的"A"级评价。

据美联社报道，迪士尼发行部负责人塔夫（Cathleen Taff）证实，这部电影没有拿到中国这个世界第二大电影市场的放映许可。中方没有给出被拒原因。

Christopher Robin, Ewan McGregor mit Winnie the Pooh (picture-alliance/Everett Collection)

迪士尼电影《克里斯托弗·罗宾》（《挚友维尼》）的剧照

中国每年对外片引进有限额。据中国官媒报道，2017年中国共引进98部进口片，其中32部出自好莱坞"六大"（制片厂）。美国娱乐界报刊《好莱坞报道》（Hollywood Reporter）8月3日的一篇独家报道援引消息人士称，这部真人版小熊维尼电影未能在中国上映与引进限额有关。

不过，更多观察人士则有另外的猜测。毕竟，小熊维尼在中国被禁不是一天两天了。

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继小熊维尼(Winnie the Pooh)之后，小猪佩奇(Peppa Pig)又成为中国审查制度的牺牲品。时评人长平认为，尽管有着不同的表达方式，但是从实质上说，小熊维尼和小猪佩奇也是“草泥马”。 (04.05.2018)

作家亚兰·亚历山大·米尔恩让小熊维尼享誉全球。如今，这个憨态可掬的卡通人物要90岁了！ (08.10.2016)

早在2017年，小熊维尼就在中国网络上遭遇"和谐"。 网友们一度无法发出带有"小熊维尼"或者"维尼小熊"字眼的微博，相关表情包也被下架。这个卡通人物成为"敏感词"的原因一直没有官方说法，不过观察人士纷纷猜测，这是因为小熊维尼一度被指酷似中国一把手习近平有关，有"诋毁国家领导人之嫌"。

今年6月，在HBO"上周今夜秀"（Last Week Tonight）的一期节目中，主持人奥利佛（John Oliver）批评中国政治与人权的同时，也提到小熊维尼被封杀，称"习近平似乎很介意说他与小熊维尼相似"。节目中，奥利佛还劝告习近平，"相信我，如果你觉得自己和某个卡通形象有点相似，最聪明的做法就是大胆站出来。打压人们的这种对比，表现出的不是内心的强大，而是奇怪的不安全感"。

在这期节目播出后，奥利佛英文名字及其脱口秀节目、甚至HBO官网都在微博上遭到封锁。

当然对于这些，中国大陆网友早已见怪不怪了。在7月下旬一条介绍《挚友维尼》的微博下方，很多网友的评论都是"这片中国肯定上不了"。

  • Bildergalerie Victoria's Secret Fashion (picture alliance/AP Images/E. Agostini)

    盘点被天朝拒之门外的国际明星

    吉吉‧哈迪德

    原计划参加11月20日在上海举行的维密首次中国秀的吉吉·哈迪德（Gigi Hadid）不久前在推特上宣布，不参加此次上海秀。今年9月，22岁的吉吉在社交媒体上发布一段她眯着眼睛模仿佛像的视频，引发争议。有评论写道，"任何侮辱中国的人，都应该永远被列入黑名单。"据称，吉吉缺席可能因签证遭拒。

  • USA Katy Perry beim Elton Johns 70. Geburtstag (Reuters/D. Moloshok)

    盘点被天朝拒之门外的国际明星

    凯蒂·佩里

    被迫取消上海演出的还有美国歌星凯蒂·佩里（Katy Perry）。德新社的报道称，其原因可能与2015年的台湾演出有关。当时她在台北的一次演唱会上，身披青天白日旗，下穿太阳花裙。手中挥舞着中华民国国旗。而这次演出是在台湾发生太阳花学生运动一年后。

  • Lady Gaga (Getty Images for Coachella/C. Polk)

    盘点被天朝拒之门外的国际明星

    雷迪嘎嘎 Lady Gaga

    流行歌坛天后级人物Lady Gaga也难逃在中国大陆被封杀的厄运。去年，Lady Gaga和达赖喇嘛会面并在社交媒体上频频表达对此次会面的激动和兴奋之情以及对这位藏人精神领袖的敬仰。

  • One love Manchester Justin Bieber (picture-alliance/AP Photo/Dave Hogan)

    盘点被天朝拒之门外的国际明星

    贾斯汀·比伯

    2017年加拿大有“小天王”之称的歌星贾斯汀·比伯(Justin Bieber)遭中国文化部门封杀，赴华演出计划受阻，主办方被迫取消他9月世界巡回演唱会北京及上海两站的演出。有报道称，尽管当局没有明确指出贾斯汀·比伯有哪些不良行为，但在中国引发争议的则是2014年他参拜“靖国神社”的行为。

  • Jon Bon Jovi (Imago/Future Image)

    盘点被天朝拒之门外的国际明星

    邦乔维

    美国老牌摇滚乐队邦乔维（Bon Jovi）原计划于2015年进行的中国演唱会被取消，原因是他几年前在台湾的一次演出，无意间挑战了中国当局的政治敏感度。该乐队五年前一次演唱会的视频背景中出现过达赖喇嘛(Dalai Lama)的照片。为此，中共文化部采取了相关措施。

  • Flash-Galerie Maroon 5 (picture alliance/dpa)

    盘点被天朝拒之门外的国际明星

    魔力红

    除邦乔维之外，美国乐队魔力红（Maroon 5）原定于2015年9月举行的全球巡回演唱会上海站也被迫取消。原因是一名乐队成员在社交媒体Twitter上向西藏精神领袖达赖喇嘛祝贺生日。

  • Bildergalerie Internationale Stars in China - Björk (China Photos/Getty Images)

    盘点被天朝拒之门外的国际明星

    比约克

    2008年，冰岛女歌手比约克在上海演唱会上演唱“宣布独立”这首歌时，没有演唱原文，而是唱出了“西藏西藏”，以及“高举你们的旗帜”这些歌词。演出结束后，话题在社交媒体上引发争议。自此比约克再也未在中国演出。

    作者: 严严


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盘点被天朝拒之门外的国际明星

近年来，外国明星要想进入中国市场，有一个不成文的规定就是不能碰触中国的“底线”。 (21.11.2017)  

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