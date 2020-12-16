 挖土归来！ 嫦娥五号返回地球 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.12.2020

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时政风云

挖土归来！ 嫦娥五号返回地球

相隔40年，地球上首次又有了新采的月壤。中国嫦娥五号探测器带着月壤采样安全返回地面。

China Rückkehr Chang'e-5 Mond Sonde

返回器上载有约2公斤的月球土壤样本

（德国之声中文网）半夜时分，中国月球探测器嫦娥五号伞降地面。配备热相仪的搜索团队很快在内蒙古草原找到了返回器。返回器上载有约2公斤月壤采样。这样，相隔44年后，中国成了美国和前苏联之后的第三个将月壤成功带入地球的航天国。

一名专家在中国央视上表示，降落顺利，返回器本身完好无损。天黑、降雪、刮风、摄氏零下20度的恶劣冬季天气加大了搜寻返回器的难度。但从接到降落信息至找到返回器，搜寻团队仅用了半小时，快于预期。

China Rückkehr Chang'e-5 Mond Sonde

华北草原上安全着陆的嫦娥五号返回器

有关人员检测返回器的状况，但不在着陆现场打开，而是整个运走，然后将月壤有控取出，避免污染。

月球史见证物

科学家们对此次月壤采样高度关注，它们要比美苏迄今搜集的所有月壤采样都要年轻得多。相关研究将有可能提供关于月球火山活动和月球历史的新认知。美国阿波罗使命共带回约380公斤月壤，苏联的无人飞船使命带回大约300克。

观看视频 01:30

嫦娥五號成功採樣 準備返回地球

三周前，嫦娥五号着陆器在以德国天文学家吕姆克（Karl Rümker，1788-1862）命名的“风暴洋”火山区着陆。该地区位于面朝地球的月亮左上部分，仅有12亿年历史。美国和苏联在1960年代和1970年代采集的月壤历史则估计在31亿年至44亿年。

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嫦娥五号探测器在月球表面成功动态展示五星红旗画面激动了亿万中国民众。至周一（12月7日），约4.4亿人次阅读了微博中有关闪亮的五星红旗在月表竖起的新闻。一评论称，“若有一种代表奇迹的颜色，那就是我们国旗的红色。”

时政讽刺节目主持人挪亚曾经在节目中嘲讽特朗普打压华为、感叹中国防疫策略异常高效，在中国网民中“收割”了大批粉丝。不过，在最新一期节目中，他讽刺中国在疫情数字上撒谎，不少中国网民又纷纷表示要“拉黑”。

部分采样也将让别国科学家们分享。专家们希望，这些采样能帮助人类对月球的起源、形成及月面的火山活动获更多认知。

有关人员检测返回器的状况，但不在着陆现场打开，而是整个运走，然后将月壤有控取出，避免污染。

植物乘客

学家们也期待着嫦娥五号携至太空的植物种子。这些种子中有水稻、甜玉米、南药等。其设想是，在重心失落和宇宙照射条件下，或许会引发变异，导致植物增加产量或提高质量。科学家们指出，是否会有这些变化无法预测，只能等它们返回地球、更多栽培后才会有结果。

随着上月下旬从海南发射升空的嫦娥五号成功返回，中国在跻身航天大国行列的进程中跨出了一大步。此次飞行也是为该国计划在本十年末载人登月使命所作的一次重要准备。

 

 

凝炼／石涛（德新社、路透社）

 

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