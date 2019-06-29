挑战美国 中印俄捍卫多极世界

（德国之声中文网）中印俄三方领导人在大阪举行会晤前不久，上述领导人还曾共同出席六月初在吉尔吉斯斯坦首都举行的上海合作组织峰会。过去几年来，中印俄三国同美国的关系都在趋于紧张化，美国总统特朗普对中国产品征收惩罚性关税，并取消了印度免税向美国出口部分产品的优惠贸易地位。作为回应，印度也开始对美国产品征收关税。

印度总理莫迪在大阪三方会谈上表示："作为发展中国家，我们共同探讨经济、政治以及国防等话题至关重要。"他还表示，恐怖主义是一项全球性挑战，国际社会必须采取予以有效的打击。印度外交部发言人通过推特发布了莫迪讲话的核心内容。

印度外交部国务秘书古卡拉（Vijay Gokhale）稍后还表示，三方领导人还在会谈中讨论了多极化挑战的问题。"上述三国都认为，在经济和全球局势不断变化的当今世界，捍卫全球化趋势和捍卫基于规则的自由贸易至关重要，只有这样才能遏制贸易保护主义势头。"三国领导人还讨论了制止全球气候变化和打击恐怖主义的具体步骤。

多边会谈的重要意义

政治学者布塔林加（Ravi Bhoothalingam）表示："在美国宣布退出TPP和巴黎气候协定之后，再考虑到特朗普总统对世界贸易组织以及各类多边协定的态度，中国、俄罗斯和印度以及其他发展中国家开始走到一起，以共同捍卫多级世界秩序。"

布塔林加表示，大阪会谈有助于增强上述各国和平解决同美国的贸易及技术争端的决心。

伦敦查塔姆研究所的亚洲问题专家凯尼（Andrew Cainey）对德国之声表示，中俄印三方首脑的大阪会晤再次"凸显了当今世界的多极本性，当今世界并不只有美国和中国两个国家。"

凯尼说，印度和俄罗斯当然也会出于自身利益打造各自的多极战略。凯尼说："毫无疑问，他们能够就某些议题达成共识，但不应忘记这些国家的情况和利益有着根本的不同。"

比如印度会一方面平衡同美国和中国的关系，另一方面也会继续从俄罗斯继续购买武器。凯尼还表示："尽管这些国家都在批评美国的'贸易保护主义'，但这些国家本身也存在很多保护主义的问题。"

挑战美国

政治学者布塔林加认为，特朗普在贸易争端中对印度和中国做出一系列强硬表述之后，"可能会做出一些缓和气氛的举措，至少是暂时缓和一下。"事实也的确如此，特朗普已经同意同中国重启贸易谈判，同时还表示不会对剩余的三千亿美元中国产品征收惩罚性关税。

美国总统特朗普还宣布，美国企业可以同中国的科技巨头华为做生意，从而修正了今年五月颁布的相关禁令。

特朗普还向印度总理承诺签署"大型"贸易协定。这同此前特朗普谴责印度对美国产品征收惩罚性关税的说法形成鲜明对比。特朗普还对莫迪的选举胜利表示祝贺。他对莫迪说："这是对你和你的能力的最佳认可。"

特朗普在同普京的互动中也同样友好。俄美领导人会见记者时，特朗普以玩笑口吻对普京说："总统先生，不要干预我们的选举啊！"。

握手比力道

查塔姆研究所的专家凯尼表示，美国方面必须清楚自身行为的后果。"美国，或者说美国总统以及决策者们所面临的挑战是，他们必须清楚，他们的所作所为都会产生自身的后续反应和连锁反应。

凯尼强调，中俄印三方会谈是战后世界秩序发生变化的标志。"这一方面是中国和印度快速崛起的后果，另一方面也是特朗普总统所作所为的后果。"