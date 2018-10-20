挑战美国？欧日自贸协定2019年生效

（德国之声中文网）与2017年欧盟和加拿大就自由贸易协定进行的谈判相比，与日本就新自由贸易协议的辩论口气温和，只是议员们进行讨论时才有些抬高声调。现在，欧洲议会将批准该协议。而日本国会已经投票赞成。

欧盟贸易专员塞西莉亚·马尔姆斯特罗姆（Cecilia Malmström）说, 这个协议将给企业和农场主带来明显的好处。他说, 对环境和消费者标准或工人权益可能受到限制的担忧毫无根据。

与日本签署的自由贸易协议是欧盟迄今缔结的一项规模最大的协议。为了促进经济发展和创造新的工作岗位，从2013年就开始筹备的该协议指定了减税和减少其它贸易障碍的相关条款。日本是继美国和中国之后的全球第3大国民经济体，因此是令欧洲企业非常感兴趣的一个销售市场。欧盟和日本加在一起人口大约6.35亿。

左翼党和绿党反对自由贸易

据德国工商会称，日本是德国在亚洲地区的第二大贸易伙伴。去年德国对日本的出口额达195亿欧元。例如自由贸易协议的具体条款之一就是欧洲食品制造商今后可以将加工过的猪肉、部分奶酪产品和葡萄酒免税出口日本。

欧盟议会表决通过与日本的自贸协定

左翼的和绿党大多数成员投票反对该协议，并提醒人们提防环境和消费者保护标准被降低。欧洲绿党德籍候选人凯勒（Ska Keller）说："欧洲议会放弃了带头实行持久、公正的国际贸易政策的机会。"

长期以来, 该协议在社会民主党中也一直存在争议, 但他们中的大多数人最终都投了赞成票。在美国实行贸易保护主义的背景下, 欧洲社民党贸易政策发言人贝恩德·朗格（Bernd Lange）赞扬此次投票结果是在向特朗普的"美国第一"政策宣战。

欧洲议会最终以474名议员赞成，152人反对和40名议员弃权的表决结果通过该协议。

李京慧/乐然(德新社、法新社)