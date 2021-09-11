挑战北京底线 台湾争取驻美代表处正名

(德国之声中文网) 英媒《金融时报》周五(9月10日)报导，美国政府正考虑将「驻美国台北经济文化代表处」（Taipei Economic and Cultural Representative Office，Tecro）更名为「台湾代表处」（Taiwan Representative Office），引起各界关注。

报导还提到，在距离华府约50哩的马里兰州（Maryland）首府安纳波利斯（Annapolis），美国资深官员与台湾国安会秘书长顾立雄和外交部长吴钊燮正举行特殊管道对话。

对此，台湾外交部发布声明表示「没有评论」，但说「近年来台美关系增长有目共睹」，也说会「与美方保持密切沟通，一步一脚印，稳健深化台美双方在各项领域的合作伙伴关系」。

知情人士透露，这项更名案得到白宫国安会印太事务协调总监坎贝尔（Kurt Campbell）力挺，国安会内部和国务院处理亚洲事务的官员也广泛支持此事，但还需美国总统拜登签署行政命令最后拍板定案。

综合中央社与《联合报》分析，若更名成功，将是美国与中华民国自1979年断交以来最具象征意义的进展，但使用「台湾」两次也势必冲击美国与中国已经十分紧张的关系，引发北京强烈反击。

「中国台湾」称乎惹议

另一项与台湾名称有关的争议也在同一天发生，国际信评公司惠誉（Fitch Ratings）及穆迪（Moody’s）10日在评比报告一改过去直接使用「台湾」（Taiwan）的做法，改以中国台湾 (Taiwan, China)称乎。台湾外交部表示遗憾，并将进一步了解其原因。

国际信评公司惠誉（Fitch Ratings）10日将台湾主权债信评等由「AA-」调升至「AA」，评等展望「稳定」。此外，穆迪（Moody's）公司也在2021年初将台湾主权评等展望由「稳定」调升至「正向」。加上标准普尔，国际3大评等机构今年都一致看好台湾。

(综合报道)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。