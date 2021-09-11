 挑战北京底线 台湾争取驻美代表处正名 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.09.2021

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时政风云

挑战北京底线 台湾争取驻美代表处正名

根据英媒报道，美国政府考虑改以「台湾」称呼目前的驻美「台北」代表处，这个象征美台关系紧密的更名案会通过吗?北京会怎么反应?

Bildkombo Joe Biden Tsai Ing-wen Xi Jinping

拜登才刚与习近平通完电话，这一头就传来华盛顿支持「驻美台北经济文化办事处」改为「台湾代表处」的消息，北京会有什么反应?

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台湾的大陆委员会9日公布民调指出，近九成的民众反对「一国两制」，并强调「多数民意反对中共对台政治军事等施压」，这次民调和之前有何不同？

台湾总统蔡英文周四赴海军苏澳基地主持“塔江舰”成军暨快速布雷艇二艇交艇典礼。她在典礼上表示，有了塔江舰的加入，“对海军捍卫海疆的任务，更能如虎添翼”。

台湾促进转型正义委员会对外公布台北中正纪念堂转型方案。依照转型方案，纪念堂今后将改作反省威权历史公园，堂体内蒋介石铜像将被移除。国民党主席江启臣怒批，“促转会这些作为跟塔利班没两样，不喜欢的就炸掉，这并非转型正义的宗旨”。

台湾邦交国洪都拉斯将于11月举行总统选举，左翼反对党「自由重建党」表示，若胜选，会与中国建立外交及商贸关系，这将导致台湾失去邦交国，该政党有可能获胜吗？

(德国之声中文网)  英媒《金融时报》周五(9月10日)报导，美国政府正考虑将「驻美国台北经济文化代表处」（Taipei Economic and Cultural Representative Office，Tecro）更名为「台湾代表处」（Taiwan Representative Office），引起各界关注。

报导还提到，在距离华府约50哩的马里兰州（Maryland）首府安纳波利斯（Annapolis），美国资深官员与台湾国安会秘书长顾立雄和外交部长吴钊燮正举行特殊管道对话。

对此，台湾外交部发布声明表示「没有评论」，但说「近年来台美关系增长有目共睹」，也说会「与美方保持密切沟通，一步一脚印，稳健深化台美双方在各项领域的合作伙伴关系」。

知情人士透露，这项更名案得到白宫国安会印太事务协调总监坎贝尔（Kurt Campbell）力挺，国安会内部和国务院处理亚洲事务的官员也广泛支持此事，但还需美国总统拜登签署行政命令最后拍板定案。

综合中央社与《联合报》分析，若更名成功，将是美国与中华民国自1979年断交以来最具象征意义的进展，但使用「台湾」两次也势必冲击美国与中国已经十分紧张的关系，引发北京强烈反击。

「中国台湾」称乎惹议

另一项与台湾名称有关的争议也在同一天发生，国际信评公司惠誉（Fitch Ratings）及穆迪（Moody’s）10日在评比报告一改过去直接使用「台湾」（Taiwan）的做法，改以中国台湾 (Taiwan, China)称乎。台湾外交部表示遗憾，并将进一步了解其原因。

国际信评公司惠誉（Fitch Ratings）10日将台湾主权债信评等由「AA-」调升至「AA」，评等展望「稳定」。此外，穆迪（Moody's）公司也在2021年初将台湾主权评等展望由「稳定」调升至「正向」。加上标准普尔，国际3大评等机构今年都一致看好台湾。

(综合报道)

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