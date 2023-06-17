“指鼠为鸭”事件 中国政府部门公信力遭疑

（德国之声中文网）本月初，网上题为“江西一高校饭菜中吃出老鼠头”的视频引发热烈讨论。一名中国江西工业职业技术学院学生在食堂中吃到疑似为“老鼠头”的异物。该校通报南昌市高新区市场监督管理局后，执法人员赶到现场反复比对，确认“不是老鼠头而是鸭脖”。校方于6月3日在官方微博发布情况通报回应称，邀请当事人共同对异物进行比对后，确认其为“鸭脖”，“该名学生已现场作出书面说明对视频内容进行澄清”。

但校方及监管局的说法无法取信大众，网民对于“鸭脖说”并不买账，出现“指鼠为鸭”的质疑和讨论。

6月10日，针对江西工业职业技术学院“6·1”食品安全事件，省教育厅、省公安厅、省国资委、省市场监督管理局组成联合调查组展开调查。

官方认证“是鼠头不是鸭脖”

据中国官媒新华社报道，联合调查组周六（6月17日）发布调查结果指出，学生在食堂吃出疑似“鼠头”的异物已遭食堂工作人员丢弃，通过查看食堂后厨视频，查阅采购清单，询问涉事食堂负责人、后厨相关当事人、当事学生和现场围观学生等，判定异物不是鸭脖。根据权威动物专家对提取的当事学生所拍现场照片和视频进行专业辨识，判定异物为老鼠类啮齿动物的头部。

官方通报续指，南昌高新区市场监督管理局昌东分局、江西工业职业技术学院未认真调查取证，发布“异物为鸭脖”结论是错误的。“经认定，江西工业职业技术学院对此次事件负主体责任，涉事企业负直接责任，市场监督管理部门负监管责任。”

调查处理情况通报称，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例，南昌市市场监督管理局已吊销涉事食堂食品经营许可证，对涉事企业和法定代表人顶格处罚。将依法依规严肃处理江西工业职业技术学院、南昌高新区市场监督管理局昌东分局等相关责任单位、涉事企业和责任人。

江西工业职业技术学院已经删除此前的声明。

政府部门公信力受质疑

调查结果公布再度引起舆论一片哗然，此事也导致政府职能部门公信力受到质疑。不少网民认为，鼠头和鸭脖肉眼可辨，“一个这么简单的事情需要惊动省级部门才能搞清楚，这说明什么？”

中国著名公众人物方舟子在推特上讽刺道：“厉害，出动了4个省级部门，请了权威动物专家鉴定，终于证明老鼠头不是鸭脖子。哪个权威动物专家这么闲？”



微博上有网民指出，“这个已经不是食品卫生问题那么简单了，更是有关公信力和工作作风的大问题”；也有人表示，此事最荒谬之处是当事学生被迫发了澄清视频，说自己看错了吃的确实是鸭脖，成为“二次受害者”。

“鼠头鸭脖”事件也在推特上引发热烈讨论，有网民评论称，中国从中央到地方，上级给下级的指令都是“维稳”，怕承认了是老鼠头后引发学生和舆论的不稳定，“说明中共从上至下，对社会稳定非常缺乏信心”。

也有推文写道，这是“官方公信力问题，一个是非黑白的问题，一个我们还能否对这个社会保持信心的问题。”；“不少人还觉得小题大做，现在看看，这真不是小题，而且真的得大做。毕竟你看，好消息是，确定是鼠头了。坏消息是，只找到了鼠头。”

（综合报道）

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