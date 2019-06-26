指望美国帮忙? 中国警告加拿大“不要太天真”

（德国之声中文网）加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)周二表示，他相信，特朗普在周末与习近平于G20峰会期间见面时，谈到了加拿大公民在华被捕一事。根据中国外交部网站消息，中国外交部发言人耿爽本周三（7月3日）在例行记者会上对此表示，不要天真地以为纠集个别所谓盟友对中方施压能起作用："中国是法治国家，中国司法机关依法独立办案，中国的司法主权不容干涉……不要天真地以为它的那些所谓盟友能够为它真正出力、使劲，他们最多动动嘴皮子。因为这毕竟是中加之间的事情。"

去年12月，中国电信巨头华为高管孟晚舟在温哥华被捕，此后中加关系恶化。中国当局以涉嫌危害国家安全为由逮捕了两名加拿大人，并禁止进口加拿大农产品。

特鲁多说他和习近平上周在日本G20峰会期间进行了短暂的非正式交流，他向对方提到了被逮捕的加拿大前外交官康明凯(Michael Kovrig)和加拿大商人斯帕弗(Michael Spavor)。



G20峰会召开之前，特鲁多要求特朗普在峰会上与中国领导人会面时，提出被逮捕加拿大人的问题。据称，特朗普表示会尽其所能。

在与乌克兰总统泽伦斯基举行的联合新闻发布会上，特鲁多说："我相信美方提出了这个问题，特朗普总统提出了加拿大人在华被捕的问题。"他还补充说："这个问题我们非常重视。"他已经和习近平多次谈及这个话题以及中加整体关系问题。

特鲁多说，加拿大"高兴地看到，世界上有这么多国家、盟国、朋友和其他国家向中国强调，这两名加拿大人的境遇是不可接受的。"

耿爽将中加关系紧张归咎于渥太华："加方十分清楚两国关系的症结所在。我们希望加方能够尽快采取措施，使中加关系早日重回正轨。"

文木 / 苗子（法新社等）