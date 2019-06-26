指望美国帮忙? 中国警告加拿大“不要太天真”

本周三，中国警告加拿大不要天真地相信美国施压能帮助解决中加之间的棘手问题。
（德国之声中文网）加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)周二表示，他相信，特朗普在周末与习近平于G20峰会期间见面时，谈到了加拿大公民在华被捕一事。根据中国外交部网站消息，中国外交部发言人耿爽本周三（7月3日）在例行记者会上对此表示，不要天真地以为纠集个别所谓盟友对中方施压能起作用："中国是法治国家，中国司法机关依法独立办案，中国的司法主权不容干涉……不要天真地以为它的那些所谓盟友能够为它真正出力、使劲，他们最多动动嘴皮子。因为这毕竟是中加之间的事情。"
去年12月，中国电信巨头华为高管孟晚舟在温哥华被捕，此后中加关系恶化。中国当局以涉嫌危害国家安全为由逮捕了两名加拿大人，并禁止进口加拿大农产品。
特鲁多说他和习近平上周在日本G20峰会期间进行了短暂的非正式交流，他向对方提到了被逮捕的加拿大前外交官康明凯(Michael Kovrig)和加拿大商人斯帕弗(Michael Spavor)。
G20峰会召开之前，特鲁多要求特朗普在峰会上与中国领导人会面时，提出被逮捕加拿大人的问题。据称，特朗普表示会尽其所能。
在与乌克兰总统泽伦斯基举行的联合新闻发布会上，特鲁多说："我相信美方提出了这个问题，特朗普总统提出了加拿大人在华被捕的问题。"他还补充说："这个问题我们非常重视。"他已经和习近平多次谈及这个话题以及中加整体关系问题。
特鲁多说，加拿大"高兴地看到，世界上有这么多国家、盟国、朋友和其他国家向中国强调，这两名加拿大人的境遇是不可接受的。"
耿爽将中加关系紧张归咎于渥太华："加方十分清楚两国关系的症结所在。我们希望加方能够尽快采取措施，使中加关系早日重回正轨。"
文木 / 苗子（法新社等）
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