指控跨境打壓人權 美國：對中國官員限制簽證

（德國之聲中文網）美國國務院週一（3月21日）宣布，將擴大針對中國官員的旅行制裁。美國國務卿布林肯表示，由於中國官員在中國境內、境外鎮壓少數民族和宗教人士，將對他們實施新的簽證限制。

布林肯指出，新的簽證限制將針對那些負責或同謀鎮壓少數民族和宗教人士、異議人士、人權運動者、記者的中國官員。但聲明並沒有具體細節說明，哪些中國官員將成為目標、有多少人將受影響。

同時，布林肯再次呼籲中國，要在新疆地區 「結束其正在進行的種族滅絕和反人類罪行」。近年，許多人權運動者、專家學者、權威媒體皆指出，新疆有約100萬維吾爾人被大規模拘留，引發國際關切。針對相關指控，中國否認並稱，這些營地是「打擊極端主義」的職業教育中心。根據《法新社》報導，中國在2019年底稱，新疆營裡所有人都已「畢業」。

呼籲中國停止跨境鎮壓

值得注意的是，布林肯指出，中國官員的行為不只在中國境內，甚至超越國界、包含伸手進入美國。布林肯表示，「美國反對中華人民共和國官員騷擾、恐嚇、監視和綁架少數民族和宗教團體的成員，包括那些在國外尋求安全的人，以及為這些弱勢群體發言的美國公民。」

布林肯補充稱，中國不應試圖通過拒絕在美國的維吾爾族（包括人權運動者、為美國人民服務的個人），他們在中國的家人的出境許可，來壓制在美維吾爾族人。

美國國務院宣布對中國官員限制簽證，發生在美國總統拜登與中國領導人習近平視訊通話之後幾天。該次通話中，拜登試圖施壓習近平，要求中國不要為俄羅斯入侵烏克蘭提供支持。

在這次簽證限制之前，美國前總統川普任內也曾因新疆維吾爾穆斯林人權問題、香港人權問題，實施有關制裁。

中國「特工」事件

上週三（3月16日），美國司法部才指控5名個人，為中國政府在美國做代理人，除了蒐集異議人士相關消息外，也抹黑、威脅甚至策劃暴力攻擊。

這一系列的刑事案件，是由美國紐約布魯克林的聯邦法院提出。美國司法部官員上週稱，這些案件相當於專制政府的「跨國鎮壓」。美國助理司法部長奧爾森（Matthew Olsen）說：「這些案件揭露了中華人民共和國政府在美國境內壓制不同聲音的企圖，並表明中華人民共和國如何試圖跟蹤、恐嚇和壓制那些反對他們的人。」

根據《美聯社》，這並不是美國司法部第一次針對類似行為提出指控。2020年，美國檢察官曾指控8人，為中國政府效力、試圖脅迫一名被中國政府通緝的新澤西男子，返回中國面對起訴。

（法新社、美聯社）

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