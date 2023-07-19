指控王丹：MeToo當事人現身說法

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六四前夕，台灣男子李元鈞出面指控中國民運領袖王丹，9年前在美國紐約一間酒店，對他緊抱強吻、「強暴未遂」，遭王丹全盤否認。全案已進入司法調查，但在此之際，有更多指控者向DW透露，王丹除了是「性騷慣犯」，更涉嫌「乘機性交」。DW就這些指控聯繫王丹，他僅表示：「事情已經進入司法程序，我無意對外發言。」詳細內容請參閱DW網站的調查報導全文。
「我們不要就這樣算了」——但代價是什麼？對於同志來說有何不同？情慾試探與身體界線又該如何拿捏？DW訪問王丹性騷疑案的2名指控者及多名專家，試圖深入理解性少數族群的MeToo困境。
台灣MeToo運動燒至中國海外民運圈，前六四學運領袖王丹被控「性侵未遂」，儘管他否認指控，但DW調查發現，過去10年有更多人指自己受王丹性騷擾，甚至涉嫌「乘機性交」。DW多次聯繫王丹，但他拒絕受訪。
Me Too议题在台湾社会持续引发关注，受到指控的对象已经从演艺圈、政界人士扩展到其他领域。近日，多名女性指称在与中国维权律师圈的接触中，遭遇过性侵。
「我們不要就這樣算了。」台劇《人選之人》這句台詞，引發台灣網路上一連串有關性騷擾與性侵的指控陳述。MeToo運動一時之間在台灣風起雲湧，不過社會的集體義憤卻讓專家憂心，宛如公審的氛圍並無助於對話。DW訪問專家，深入探討創傷的療癒與究責。
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