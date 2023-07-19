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指控王丹：MeToo當事人現身說法

六四前夕，台灣男子李元鈞出面指控中國民運領袖王丹，9年前在美國紐約一間酒店，對他緊抱強吻、「強暴未遂」，遭王丹全盤否認。全案已進入司法調查，但在此之際，有更多指控者向DW透露，王丹除了是「性騷慣犯」，更涉嫌「乘機性交」。DW就這些指控聯繫王丹，他僅表示：「事情已經進入司法程序，我無意對外發言。」詳細內容請參閱DW網站的調查報導全文。