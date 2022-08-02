 指控「從事台獨活動」 中國逮捕台人楊智淵 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.08.2022

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时政风云

指控「從事台獨活動」 中國逮捕台人楊智淵

美國眾議院議長佩洛西前腳剛剛離開台灣，中國官媒央視隨即報導台灣民族黨副主席楊智淵因「長期從事台獨分裂活動」，遭浙江省溫州市國家安全局實施刑事拘傳審查。

Taiwan Taipeh | Flagge

（德國之聲中文網）根據中國官媒央視報導，浙江省溫州市國家安全局週三（8月3日）依法對「長期從事台獨分裂活動」，涉嫌危害國家安全的犯罪嫌疑人台灣民族黨副主席楊智淵，實施刑事拘傳審查。

央視當天晚間釋出楊智淵在浙江被捕的畫面。畫面顯示，楊智淵雙手上銬，被兩名國安人員架住雙臂，另一名國安人員向他宣讀一份搜查證，隨後楊智淵在紙上簽名之後，人就被帶離。

報導指出，今年32歲、來自台中的男子楊智淵，長期鼓吹「台獨」理念，夥同他人成立「台獨」非法組織「台灣民族黨」，以「推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國」為目標。此外，當局認定楊智淵大肆鼓譟「公投建國」，高調推行「急獨」路線，策劃實施「台獨」分裂活動，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪。

報導並稱，近期極少數「台獨」頑固分子勾連外部勢力，妄圖分裂國家，極力煽動兩岸對立，公然挑釁國家主權和領土完整以及國家法律尊嚴，「嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益」。

陸委會：未接獲消息

台灣陸委會當晚（8月3日）透過書面表示，經與法務部及刑事局聯繫初步瞭解，相關單位尚未接獲通報有關限制楊智淵人身自由的訊息。

陸委會強調，對於中共動輒以國家安全為由拘禁在陸台灣民眾，「我們絕對反對並表達嚴正抗議」。同時呼籲，「陸方應即刻針對楊智淵目前遭限制人身自由的關押地點、其所涉嫌違反的法令，以及限制人身自由的時間等事項完整說明。」

陸委會提到，目前已聯繫法務部及刑事局將透過協議管道向有關部門反映，同時要求陸方確實依據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」進行通報，以保障當事人的司法正當程序與應有權益。

陸委會並呼籲台灣民眾「如欲赴陸應瞭解專制政權體制對人身自由與安全保障不足的高度風險，切勿輕易涉險。」

逮捕時機敏感

中國涉「從事台獨活動」為由逮捕台灣民眾楊智淵，正值美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）結束訪台行程之際。佩洛西訪問台灣引發中國激烈反應，除宣布4日起將「環台」周邊6海域實施海空域軍演，「封鎖台灣」之外，中共中央台辦更宣布將對「台獨頑固分子」採取刑事措施。

中國大陸國台辦發言人馬曉光3日晚間表示，國家安全機關依法對涉嫌危害國家安全犯罪的台獨分子採取措施，這充分說明「凡是以身試法的台獨頑固分子，都逃脫不了國家法律的嚴懲」。

（綜合報導）

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