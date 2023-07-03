 指控地图“辱越” 越南禁映《芭比娃娃》 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.07.2023

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指控地图“辱越” 越南禁映《芭比娃娃》

越南禁止华纳兄弟公司备受期待的电影《芭比娃娃》在该国上映，因为其中一个场景的地图显示了中国在南中国海单方面的领土主张。

由罗比（Margot Robbie）和高斯林（Ryan Gosling）主演的《芭比娃娃》原定于7月21日在越南与美国同步上映。

由罗比（Margot Robbie）和高斯林（Ryan Gosling）主演的《芭比娃娃》原定于7月21日在越南与美国同步上映。

（德国之声中文网）据越南官方媒体周一（7月3日）报道，越南禁止华纳兄弟公司备受期待的电影《芭比娃娃》在该国上映，因为其中一个场景的地图显示了中国在南中国海单方面的领土主张。

中国地图上使用U形“九段线”来标示其对南海大部分地区的领土主张，其中包括越南认为属于其大陆架的大片地区。越南已经在该地区开采石油。

2016年7月，设在海牙的国际仲裁法院做出裁决，认为在《联合国海洋法公约》下中国对南海自然资源不享有基于“九段线”的历史性权利。中国拒绝承认该裁决。

《芭比娃娃》是最新一部越南因描绘中国划定的有争议的九段线而被禁映的电影。

2019年，越南政府禁止了梦工厂的动画电影《雪人奇缘》，去年又以同样的理由禁止了索尼的动作片《神秘海域》。Netflix还于2021年因为“九段线”争议下架了一部澳大利亚间谍剧《松树谷底》

据越南国营媒体《青年报》（Tuoi Tre）报道，由罗比（Margot Robbie）和高斯林（Ryan Gosling）主演的《芭比娃娃》原定于7月21日在越南与美国同步上映。该报援引负责外国电影的许可和审查的政府电影部门负责人Vi Kien Thanh的话说：“我们不颁发美国电影《芭比娃娃》在越南上映的许可，因为它包含冒犯我国的九段线图像。”

华纳兄弟没有立即回应置评请求。

长期以来，越南和中国对南中国海潜在能源丰富的海域存在交叉的领土主张。越南多次指责中国船只侵犯其主权。

（路透社）

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