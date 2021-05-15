持续"996" 过劳死风险远大于福报

（德国之声中文网）两个权威性国际组织首次研究长时间工作与死亡之间的关系，并得出明确结论。超时工作的问题涉及到全球人类健康。世界范围内，将近十分之一的雇员每周工作时间超过55小时，如果每周按5个工作日计算，即每天工作超过11小时。

它的后果便是，与每周工作35-40小时相比，超过55小时的工作量将罹患中风的风险提升35%，而面临心脏病的风险升高17%。

研究报告发现，在2016年，每周工作超过55小时导致39.8万人死于中风，34.7万人死于心脏病。这两个数据同2000年进行比较可以看到，16年当中，过劳死于中风人数以及心脏病的人数分别增长了19%和42%。

一名公共卫生专家告诉德国媒体《每日新闻》（Tagesschau），40岁以后持续超时工作的后果，会在10年后表现出来。报告显示，大多数死亡者是60至79岁的人，他们在45至74岁之间每周工作55小时以上。

世卫和国际劳工组织在对150多个国家进行了2300项调查，综合了近60份调研，在此基础上写成目前的这份报告。该报告就超长时间工作对男性和女性的损害给予了同等关注，但报告尤其注意到，男性因超长时间的死亡率明显高于女性，即72%的案例发生在男性身上。不过，在很多国家家务是女性事务，而家务没有进入超时工作的统计当中。

报告指出，欧洲和北美地区，超时工作的压力相对较轻，而太平洋西部国家以及东南亚、非洲和拉美地区的情形更为严重。

今年5月，日本传来新生代平面设计师、35岁的西川友美在东京过劳离世的消息，令人震惊。2002年，《牛津英语词典电子版》从日语收录了“过劳死”（karoshi）一词。全球第一宗有记录的过劳死个案就发生在日本。

八十年代末，过劳死成为日本社会的热议话题。据BBC报导，2015年日本厚生劳动省记录的这一数字已飙升到2310起的历史新高，但仍然不过是冰山一角。在日本，如果死者被认定为“过劳死”，其家庭可每年从政府获得2万美元补助，公司的补助最高可达160万美元。

中国的996

在中国大陆对996工作模式的讨论从未停止过。996即每天工作12小时，一周6天工作制。

2020年12月29日，拼多多一位20出头的女员工意外离世；2021年1月9日，该公司另一名员工在长沙家中跳楼自杀。这一系列事件将996推上讨论的前台。

一名雇员告诉新华社，“加入拼多多一年半以来，我几乎一直处于早上11点上班、晚上11点下班、一周工作6天的状态，每月工时在300小时左右，这也是组内不少同事的现状。” 另一位同事的打卡纪录显示，整月这位同事都保持着周日、周一到周五每周六天，早十时前后到晚十时左右的打卡。

996工作制显然大幅度延长工作时间，这一现象决不限于拼多多，而是企业界普遍实施的不成文规定，但其在法律上承担怎样的后果？

上海社会科学院法学研究所助理研究员江锴曾就过劳死的法律不确定性对新华社表示，2003年通过的工伤保险条例中，规定了七种可以被认定为工伤的情形，但并不包括“过劳死”。“严格意义上说，‘过劳死’不是一个法律概念，按照现行条例，有可能可以将‘过劳死’认定为工伤的情况是，在工作岗位、工作时间突发疾病且48小时内抢救无效的情形。”

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