持续整肃民主派 香港区议员:政府无底线

(德国之声中文网) 在港澳办主任夏宝龙22日针对如何落实「爱国者治港」发表演说後，香港政府23日立即公布《2021年公职（参选及任职）（杂项修订）条例草案》，明订区议员都必须宣誓，而如有议员在宣示後违反誓言的话，香港律政司司长会提出法律诉讼，在诉讼期间，议员将被暂停职务。一旦法院裁定议员违反誓言，该议员5年内不得再参选。

香港政制及事务局局长曾国衞23日在记者会上表示，有4名现任区议员2020年在立法会选举提名过程中被取消资格，所以一旦《2021公职修例草案》通过後，这四名议员理论上会失去区议员的资格。

这4人分别是荃湾区议员岑敖晖丶南区区议员袁嘉蔚丶东区区议员郑达鸿丶中西区区议员梁晃维。曾国衞还强调，如果有个别议员曾违反法例，有拒绝丶忽略宣誓丶不符合效忠者，他们在未来5年将失去参选资格。

梁晃维在接受德国之声访问时表示，自从去年他与其他区议员在立法会选举提名过程中被判失去资格後，他们便预期香港政府可能用不同的手段取消他们的区议员资格。他说：「港府周二揭露的修例细节显示，他们不希望香港的政治体系中有任何的反对力量，所以往後香港民主党与公民党都可能在尝试参与选举时，遇到很多困难。」

民主派的现任西贡区议员陈嘉琳也说，自从去年《香港国安法》生效後，香港的区议员便预期港府迟早会将打压的目标转移至区议会。她表示，自从民主派在2019年的区议会选举中大获全胜後，区议员们便相信港府会开始透过不同手段来限制他们的权力。

她说：「自从去年港府延後立法会的选举後，不少香港人便认定立法会的功能已不复存在，因此我们认为区议会将会成为下一个战场。对於港府来说，即便他们无法让所有的民主派区议员失去资格，最简单能区分出谁是『好的』跟『坏的』民主派议员的方式是透过修例让宣示的规则变得更严格。」

陈嘉琳坦言，虽然在政府公布修例细节後，区议员们也开始讨论他们该如何应对，但目前为止，他们都还未达成共识。她指出：「一旦修例通过後，违反誓言将会成为一个罪行，所以很多区议员都有他们自己的考量，但很明显的，港府希望透过这波修例淘汰掉敢公开发言的区议员。即便我希望能继续担任区议员，身边的人都告诉我现在香港的氛围，让担任区议员变成一个风险很高的选择。」

香港浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛告诉德国之声，23日港府公布的修例显示香港政府将持续对民主派进行整肃，透过各种机制来筛选出一个「效忠政府」的反对派，而港府将握有决定哪位政治人物是否愿意效忠特区政府的权力。

「政府底线不断在变」

梁晃维认为，香港的区议员应该不要花太多时间去研究该如何遵守港府23日公告的修例细则，才能避免失去议员资格，因为他说香港政府的底线每天都在变动，外界也很难真正猜透港府的决策，所以努力去遵守政府出台的新规定，对区议员来说反而是「一件没意义的事」。

他向德国之声表示：「香港的民主派与公民社会必须明白港府未来不会接受体制内有支持民主价值的反对势力，所以民主派应该一起找寻未来能延续反对势力的方法。」

既然未来参与各层级的选举对民主派来说已不再是对抗港府与北京势力的有效途径，梁晃维表示，公民社会内的工会丶学生组织与其他团体将扮演聚集理念相同的人的重要角色。他说：「在无法透过选举与政府的体制去抵抗港府与中国政府的影响後，香港民主运动的未来可能变得很难预测。相对的，港府未来也很难透过知名政治领袖的动态来预测香港民主派将如何运作。」

梁晃维认为，当民主派在各层级的政治机构内都没有正式代表时，每个香港人未来都可能成为民主运动的领导者，但是这同时也会让民主派在组织活动时遇到一些困难。他举例，自从2019年的「反送中」运动开始，区议员在民主派的行动中扮演了连接人民与团体的重要角色，因为区议员能够在各区搜集人民的意见，让整个活动能更全面的反映出香港社会的看法。

他告诉德国之声：「但是当民主派在各层级的政治机构中都没有正式代表时，聚集人民的力量会比以前还困难。虽然我认为香港的民主运动会持续下去，但是民主派的每个人必须一起决定这个运动以什麽样的形式继续发展。」

梁晃维坦言，虽然过去一年多来，不少示威者相继被捕，不少民主派的政治人物也失去资格或被起诉判刑，但是他认为各界仍应该试着乐观看待香港的未来。他说：「在2019年的『反送中』运动中，香港的公民社会遇到了很多的阻碍，但是香港人仍然找到方法来克服这些困难。我们必须认知到的是，所有民主运动都会有高低起伏，我们现在也面临很多的打压。但我相信只要香港人保持着信念与反抗的决心，我们仍能乐观的看待香港的未来。」

作者: William Yang

责编: 邹宗翰

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