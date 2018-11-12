持续打压校园左派势力 北大学生遭退学

(德国之声中文网) 中国共产党对大学校园左派势力的打压持续发酵。根据佳士工人声援团官网的消息，两名左派学生在过去一週陆续遭警方强制拘捕。

其中，北京大学生命科学院四年級生展振振因去年12月25日参与毛泽东诞辰纪念日，于1月2日在长沙被捕，至今音讯全无。北大隨后决定以「按照校规，连续两週未参加学校规定的教学活动」为由，開除展振振学籍。佳士工人声援团的消息指出，北大校方在展振振学籍异动表的签字处，甚至出现「本人已签字」的字样，使开除学籍的决定于1月7日生效。

此外，中央民族大学毕业生杨郑军等几位佳士工人声援团成员，1月8日晚间也于广州住处被12名警察强行闯入押走。根据佳士工人声援团的消息，警方在讯问杨郑军数小时后，以扰乱社会秩序罪将他带去深圳的看守所。佳士工人声援团将这起事件形容为「对社会主义中国莫大的讽刺」。

嚴懲左派學生組織

除了左派学生持续遭逮捕之外，中国政府也持续对大学社团施压。根据佳士工人声援团的消息，北京语言大学关注工友议题的社团「新新青年」，在1月7日无预警收到被团委联合社团理事会注销的消息。佳士工人声援团表示，该社团因拒绝让指导老师参与活动、未经允许更换教室、未经允许以社团名义参与社会活动、未经批准邀请校外人士参与社团活动及社团公众号发佈不实消息，而被禁止以「新新少年」的名义参与活动，否则学校将以校规严格处置。外界认为该社团会受打压，可能是因为部分成员参与去年声援佳士工人。

中国当局自去年佳士工人声援行动后，便扩大对左派学生及大学社团的打压。除了逮捕数名左派学生外，甚至在去年底介入北大马克思主义学生会的改组，撤换大部分核心成员。一名北大马会成员接受《德国之声》访问时表示，北大撤换马会干部成员的决定，等同孤立了原本的北大马会，进一步压缩北大马会与其他学生接触的机会。他表示﹕「如果把中国社会比做大树，我一直相信现在的情况是大树上出了蛀虫。我们要做的就是一隻啄木鸟，用批判的视角提出我们的看法及建设性的意见。」

他說，虽然中国当局持续打压校园的左派势力，他们仍会坚持自身理想，继续支持中国社会底层需要帮助的人。他强调﹕「我们是现实主义者，也是劳动者。我们不会因为任何打压放弃劳动人民的立场。」