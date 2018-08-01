持续制裁又要求去核 朝批美「缘木求鱼」

(德国之声中文网) 朝鲜在与韩国总统峰会前夕，再度批评美国，在朝鲜展现善意之后仍然不撤除经济制裁，并警告华府若继续照旧剧本走，将不能期许朝鲜继续实现去核承诺。

朝鲜外交部批评美国「污辱谈判伙伴」，而且在朝鲜「为了实践双方领导所达成的协议，诚心建立信任时，对我们(朝鲜)泼冷水」。

朝鲜外交部说，平壤已经停止核武与导弹测试，拆除了核武设施，也已经将韩战阵亡的美军遗骸送回，美国方面却仍然没有任何改变，持续坚持要朝鲜去核在先，「以煽动经济制裁来回应我们的期待」。

这份声明由朝鲜官媒朝鲜中央通讯社(KCNA)发出。声明中表示朝鲜仍然愿意实现六月峰会所达成的共识，但是指出美国有「某些」高层官员与特朗普意愿相悖，对朝鲜作出没有根据的指控，加重经济制裁与国际压力。

声明批评道，在侮辱谈判伙伴的同时还期待能有任何成果，是「缘木求鱼的愚蠢行为」。

白宫至今尚未发表任何回应。

蓬佩奥光环不再

朝鲜中央通讯社的这份声明，指控蓬佩奥违背特朗普的努力，「对我们做出毫无根据的指控，无所不用其极的加剧经济制裁与国际压力。」

「如果美国面对自己的谈判伙伴，连最基本的礼节都不遵守，还照着前朝过时又失败的旧剧本走，就不能期待朝鲜人民共和国推进它与美国达成的协议，包括去核。」

过去，蓬佩奥被视为与朝鲜谈判的能手，而获得特朗普重用。但是这个光环正在逐渐褪去。

上周，蓬佩奥警告俄罗斯、中国等国家，对朝鲜的经济制裁还没有结束，请各国不要违反。

他引用一份报告指出莫斯科当局违反联合国的制裁条款，与朝鲜企业合资运营。

美朝峰会后，俄罗斯与中国在联合国安理会提出要放宽对朝鲜的制裁。

蓬佩奥的这番话引发朝鲜不满，出面喊冤。

去核时程不明

美朝双方在六月的新加坡峰会上达成协议，要致力于朝鲜半岛「完全的去核化」。

从那时开始，各界对于朝鲜是否真心要去核一直无法确认。时而传出朝鲜拆除试验场的新闻，时而又有其他消息指出它仍在发展核武。

周三，美国驻联合国大使黑利(Niki Hayley)表示，针对朝鲜去核，美国不愿意等太久。她说："朝鲜必须了解国际社会都期待他们去核。如果他们要等，我们也可以等，但是我们不想等太久。"

熟悉美朝谈判的美方官员对路透社透露，关于核武，朝鲜还没有同意裁减的具体时程，或何时要揭露规模。美国估计朝鲜持有30到60个核武弹头。

对于美方针对协议关键词所下的任何定义，朝鲜都没有同意。美方专家质疑朝鲜没有如他们所说的拆除核武设施，朝鲜也都没有开放视察。

美国媒体Fox News周三报道，美方多次对朝鲜提议要在六到八个月之间裁减六到七成的核武，却都被朝鲜拒绝。美国官员拒绝评论这则报道。

谈判继续

白宫国安顾问博尔顿(John Bolton)周二表示，美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)准备好再赴朝鲜与金正恩会面。

但是现在金正恩已经排入行程表的，是四月两韩峰会上，与文在寅相约的秋天会面。下周，双方官员将会首准备。

两位美官员对路透社表示，朝鲜已经开始把特朗普当做「软柿子」，因为他上月公开说朝鲜「已经不再构成核武威胁」。他们说，上月蓬佩奥在朝鲜谈判陷入僵局时，朝方官员还问他要不要走到外面打电话给特朗普。

罗法/夏立民 (路透社、法新社、美联社)