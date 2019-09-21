持刀人袭击巴黎警察总局 5人死亡

（德国之声中文网）据法国警察工会的消息，巴黎警察总局的一名行政工作人员周四持刀砍杀警员，截至到目前至少有4名警官身亡，数人受伤。袭击者被当场击毙。

电视画面显示多辆警车和救护车聚集在巴黎圣母院附近，安全部门封锁了附近的地铁站以及整个西堤岛。巴黎警察总局就位于西堤岛上。

目前还不清楚本次案件的细节以及作案人的动机。警方只公布了死亡人数。媒体报道称，有可能是警察局的一次内部纠纷导致了这场悲剧。

媒体报道，法国内政部部长卡斯塔那( Christophe Castaner)正要动身前往土耳其访问，该案发生后立即中断行程。法国总理飞利浦（Edouard Philippe）和巴黎市的检察官已赶往出事地点。

就在一天前，数万名巴黎警官上街举行了“愤怒大游行”。

法国警察被认为已经长期超负荷运转。许多警员已经积攒了数百小时的加班时间，工资又少，身体已经被推到了极限。自从2015年系列恐袭爆发以来，巴黎的警察就一直在连轴转。去年秋天，针对马克龙总统改革措施而爆发的"黄背心"运动变得愈发暴力后，法国警察的压力就更大了。

策划方表示、有大约27000名警察参加了在法国首都巴黎举行的示威游行活动。抗议的目标也包括政府打算推出的退休养老制度改革。

"如果亚马逊用我们的警车送包裹，那这些包裹永远也无法送到"是示威者打出的一个标语。其它的标语包括："警察被袭"、"停止自杀"。

从今年初以来，有52名法国警察自杀，数目超过过去几年的总和。今年4月，法国政府就启动了"自杀防范咨询处"，为警员设立了24小时热线。到目前为止，这样的做法并没有起到多大的作用。

参加巴黎游行的一位24岁男子说："我们来到这里，为了我们的工作条件而抗争，同时缅怀那些结束自己生命的同事们。"

法国内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）在一次采访中强调，他理解警员的担忧。他同时宣布将隶属于内政部的国家警卫队的预算提高5个百分点，并新增1400个职位。

任琛/叶宣（法新社、德新社）