拿韩国开刀 中国暂停签发韩国公民赴华短期签证

（德国之声中文网）中国驻韩国大使本周二（1月10日）在其微信公众号公布，自即日起，暂停签发韩国公民赴华访问、商务、旅游、就医、过境以及一般私人事务类短期签证。中国官媒新华社相关报道还指出，相关措施将视韩国对华歧视性入境限制措施取消情况再作调整。《华尔街日报》报道，这是多国对来自中国航班实施旅行限制以后，中国采取的首个反制措施。

据韩国国际广播电台报道，韩国自周一（1月2日）起对所有从中国入境人员实施PCR检测。此外，1月2日至1月31日，韩国政府暂停驻中国使领馆的旅游签证签发工作，但外交和公务、必要企业运营工作、人道主义等目的的签证仍正常签发。 1月初一名阳性旅客入境韩国后失踪的消息受到关注。韩国一名卫生部门官员说，这名自中国入境的旅客1月3日晚间抵达首尔仁川机场，随后在新冠病毒检测中呈现出阳性。他被转送到一家酒店，准备被送入隔离区，但是之后却不见人影。 该名身份尚未被确认的入境旅客已经被列入通缉名单，两天后此人被韩国警方追获。

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



韩国政府本周二当天对中国停办韩国公民赴华短期签证表示遗憾。根据韩联社报道，该国外交部官员表示，中方在采取对等措施前对韩方进行了说明，韩方已经通过外交渠道向中方传达了立场。韩国外交部发言人任洙奭当天在例行记者会上表示，韩国政府加强自华入境防疫的措施有其科学、客观的依据，韩方一直与国际社会公开透明地共享疫情信息，也一直通过外交渠道向中方传达这一立场。今后将再次向中方传达政府的上述立场，继续展开密切沟通。

北京的决定在韩国引发愤怒

"韩国檀国大学国际法教授Park Jung-won接受德国之声采访时表示，北京的决定在韩国引发了愤怒：“我无法理解中国为什么会采取这样的步骤，我认为许多韩国人今天晚上非常生气。” 他还补充指出，北京的行动是完全不合理的：“我们知道那里的疫情状况正在迅速恶化，所以对从中国来的人进行更多测试的决定是完全明智的……政府别无选择，只能采取这样的行动阻止病毒进入韩国。保护这里人民的健康是他们的职责，他们不应该因为这样做而受到威胁或欺负。”

就在中国颁布新规的前一天，中国新任外长秦刚与韩国外交部长官朴振进行了首次通话。韩联社报道，双方就韩国的入境防疫措施充分交换意见。外交部官员表示，中方是否在外长通话后立即采取上述措施，以及停发签证是否仅针对韩国，均不得而知。

中国外交部未证实暂停向日本游客发签证

除了韩国之外，日本也规定，从中国大陆飞往日本的人员入境也需要做PCR检测。此外，美国、加拿大、南非、英国、欧盟一些成员国等国家都要求从中国入境的旅客出示新冠病毒检测阴性证明。1月10日，中国外交部的例行发布会上，有记者提问，有报道指中国发布了暂停向日本游客发放签证的通知，中方能否证实这一消息。发言人汪文斌并没有正面回应，只是表示，少数国家罔顾科学事实和本国疫情实际，仍执意针对中国采取歧视性入境限制措施，对此中方坚决反对，并采取对等措施。根据中国外交部网站，汪文斌说：“我们再次呼吁相关国家从事实出发，科学适度制定防疫措施，不应借机搞政治操弄，不应有歧视性做法，不应影响国家间正常的人员交往和交流合作。”

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。