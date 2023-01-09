拿韩国开刀 中国暂停签发韩国公民赴华短期签证

随着多国对来自中国的旅客采取入境限制，中国拿韩国开刀动手反击。中国驻韩国使馆宣布暂停签发韩国公民赴华的多种签证。韩国政府对此表示遗憾。韩国学者指出，北京的决定在韩国引发愤怒。
（德国之声中文网）中国驻韩国大使本周二（1月10日）在其微信公众号公布，自即日起，暂停签发韩国公民赴华访问、商务、旅游、就医、过境以及一般私人事务类短期签证。中国官媒新华社相关报道还指出，相关措施将视韩国对华歧视性入境限制措施取消情况再作调整。《华尔街日报》报道，这是多国对来自中国航班实施旅行限制以后，中国采取的首个反制措施。
据韩国国际广播电台报道，韩国自周一（1月2日）起对所有从中国入境人员实施PCR检测。此外，1月2日至1月31日，韩国政府暂停驻中国使领馆的旅游签证签发工作，但外交和公务、必要企业运营工作、人道主义等目的的签证仍正常签发。 1月初一名阳性旅客入境韩国后失踪的消息受到关注。韩国一名卫生部门官员说，这名自中国入境的旅客1月3日晚间抵达首尔仁川机场，随后在新冠病毒检测中呈现出阳性。他被转送到一家酒店，准备被送入隔离区，但是之后却不见人影。 该名身份尚未被确认的入境旅客已经被列入通缉名单，两天后此人被韩国警方追获。
韩国政府本周二当天对中国停办韩国公民赴华短期签证表示遗憾。根据韩联社报道，该国外交部官员表示，中方在采取对等措施前对韩方进行了说明，韩方已经通过外交渠道向中方传达了立场。韩国外交部发言人任洙奭当天在例行记者会上表示，韩国政府加强自华入境防疫的措施有其科学、客观的依据，韩方一直与国际社会公开透明地共享疫情信息，也一直通过外交渠道向中方传达这一立场。今后将再次向中方传达政府的上述立场，继续展开密切沟通。
"韩国檀国大学国际法教授Park Jung-won接受德国之声采访时表示，北京的决定在韩国引发了愤怒：“我无法理解中国为什么会采取这样的步骤，我认为许多韩国人今天晚上非常生气。” 他还补充指出，北京的行动是完全不合理的：“我们知道那里的疫情状况正在迅速恶化，所以对从中国来的人进行更多测试的决定是完全明智的……政府别无选择，只能采取这样的行动阻止病毒进入韩国。保护这里人民的健康是他们的职责，他们不应该因为这样做而受到威胁或欺负。”
就在中国颁布新规的前一天，中国新任外长秦刚与韩国外交部长官朴振进行了首次通话。韩联社报道，双方就韩国的入境防疫措施充分交换意见。外交部官员表示，中方是否在外长通话后立即采取上述措施，以及停发签证是否仅针对韩国，均不得而知。
除了韩国之外，日本也规定，从中国大陆飞往日本的人员入境也需要做PCR检测。此外，美国、加拿大、南非、英国、欧盟一些成员国等国家都要求从中国入境的旅客出示新冠病毒检测阴性证明。1月10日，中国外交部的例行发布会上，有记者提问，有报道指中国发布了暂停向日本游客发放签证的通知，中方能否证实这一消息。发言人汪文斌并没有正面回应，只是表示，少数国家罔顾科学事实和本国疫情实际，仍执意针对中国采取歧视性入境限制措施，对此中方坚决反对，并采取对等措施。根据中国外交部网站，汪文斌说：“我们再次呼吁相关国家从事实出发，科学适度制定防疫措施，不应借机搞政治操弄，不应有歧视性做法，不应影响国家间正常的人员交往和交流合作。”
（综合报道）
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