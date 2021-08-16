拿阿富汗比台湾 中国官媒煽「疑美论」

（德国之声中文网）塔利班重夺阿富汗政权，数以千计的民众涌入机场，盼能逃离阿富汗，宛如电影场景的画面传至世界各地的同时，有多个分析称，美军撤离与阿富汗政府垮台的关联性，可能影响到美国在国际舞台的信誉与声量。

中国官媒《环球日报》16日以「今日阿富汗丶明日台湾？美国的背叛让民进党害怕」为题，指美国在陷入危机时会放弃台湾，并引述中国外交学院国际关系研究所教授李海东说法称，美国逃离阿富汗是对台湾分裂份子的警告，或是一种预测。

他指出，若台湾继续在分裂份子的误导下，继续与中国直接对抗，美国将像对待越南和现在的阿富汗一样，将台湾抛在一边。

不过，文中也引述台湾中华战略学会研究员张竞的说法称，「应该是前天越南，昨日台湾，今日阿富汗才对」。

他认为，「台湾岛不是在1979年就被美国抛弃了吗？」《环球日报》称，专家警告，「美国在阿富汗的失败应作为对岛上分裂份子的警告，他们必须明白，他们不能指望华盛顿，因为阿富汗不是美国抛弃其盟友的第一个地方，也不会是最后一个。」

至於台湾《台北时报》17日则报导称，阿富汗与台湾完全不能比拟，并引述台湾国防大学前特聘讲师廖宏祥说法称「台湾不是阿富汗」，因为阿富汗政府极其腐败，而台湾则享有稳定的民主。

廖宏祥从军事角度对《台北时报》分析，台湾的防御战略是基于标准的岛屿军事防御，而不是阿富汗和以前的越南冲突中典型的国内纷争和游击战，他说，这两者 「完全不同」。

印度尼赫鲁大学东亚中心（Jawaharlal Nehru University）国际问题研究所教授谢钢（Srikanth Kondapalli）向德国之声表示，台湾和阿富汗的情况完全不同。他称，美国放弃阿富汗是因那里没有进展，美国花费2万亿美元，20年后却又回到原点，但台湾是个繁荣的民主国家，有高科技的经济，有才华且负责任的人民。

谢钢强调「两者不能相提并论」，并解释：「美国向台湾出售武器，而且利润丰厚，而对阿富汗来说，只是 『赠与』。」 他说：「即使经过美国多年的训练，阿富汗人仍萎靡不振，而台湾人则会抵抗中国入侵，并增加中国的成本。」

台湾对「美国不可靠」争论

「今日阿富汗丶明日台湾」也在台湾政坛引发讨论，国民党前立委赵少康连续两天质疑，依赖美国的蔡英文政府「不知危之将至」，称阿富汗的境遇是台湾的前车之鉴。

台湾执政党丶民进党立法院党团17日表示，拿台湾跟阿富汗类比，非常不恰当丶不客观。并指出，阿富汗背离国际社会支持，比较像1949年国民党败逃到台湾，因政权贪污腐败，被人民跟国际社会唾弃，美国决定放弃，积极争取人民支持，才是政权存续基础。

民进党立法院党团干事长刘世芳呼吁少数人不要用以前国民党一路转进到台湾这样心态，来类比现在台湾，不要用这样方式「作贱自己」。

针对民进党的说法，赵少康17日在脸书批评民进党没打过仗，却用「1949国民党逃跑」这种说法去脉络化，是罔顾历史。他写道，「若没有国民党当年的死守顽抗，不会有现在的民主台湾，国民党深知共产党为达目的不惜发动战争，更清楚现在的美国只会为了自身利益制定国际战略」。

台湾行政院长苏贞昌16日表示，阿富汗情势会这麽乱，就是内部自己乱，台湾只要内部不自己乱，就能对抗任何想来侵略台湾的外来武力。

冲击美国信誉？

法新社引述前巴基斯坦驻美大使哈卡尼（Husain Haqqani）说法称，「美国作为盟友的信誉被削弱了，因为从多哈会谈开始，阿富汗政府就被遗弃了。」他指的是美国去年与塔利班在卡达首都多哈协议美军的撤离时程。

专研阿富汗局势的澳洲国立大学教授威廉·梅利（William Maley）16日撰文指出，阿富汗的情势对美国的信誉造成长期损害。他写道，很难想像拜登如何能在不丧失公信力的情况下，从这场灾难中走出来，但更大的损失是美国的公信力。

梅利在文中指出，「在没有任何好处的情况下，美国把该区域最亲西方的政府和大众出卖给一个残酷的恐怖组织，而这一切，是美国政府在长期向阿富汗人承诺他们永远不会被美国抛弃之后所发生的」。

梅利指出，美国抛弃阿富汗的影响远远超出了阿富汗自己的边界。正如一群知名的退休大使所说的那样：「当美国与中国及其他独裁国家竞争时，美国可耻地离开阿富汗将向其他国家发出一个可怕的信号。如果美国的安全保证不可信，为什么不与中国达成交易？」

《纽约时报》 日前撰文称，阿富汗局势可能又一次损及美国的可信度，并让美国盟友怀疑，美国对友邦的支持恐怕是有限度的。文章点名台湾丶乌克兰丶菲律宾及印尼等国家的情绪更加强烈，并称这会让谋求扩张势力的中国及俄罗斯得利。

对美盟友的影响

不过，在美国哥伦比亚大学任教的前法国及联合国外交官盖埃诺（Jean-Marie Guéhenno）则认为，美国盟友及其他国家所关心的是美国对承诺的执行能力。他说：「很少人会因为美国在一个失败的局面中喊停而怪罪美国」，但长远来看，「阿富汗情势将加深大家『不能再指望美国』的想法。」

对中国有深入研究的谢钢博士（Srikanth Kondapalli）向德国之声指出，美国从阿富汗撤军是在意料之中，但塔利班攻占喀布尔的方式却令人意外。

他解释：「美国及盟国在驻军阿富汗 20 年後感到疲倦，但这不会对其联盟产生任何影响。」他对於有分析称「美国从阿富汗撤军，是为了集中资源於台湾周遭海域来保护台湾」的说法表示认同，他说，因为你把资金注入阿富汗被浪费了，而台湾则是一个蓬勃发展的经济体，对美国有利。

谢钢并补充：「（美国撤军阿富汗的）另一个特点是让中国和俄罗斯在阿富汗等陆域解决混乱的同时，美国能重新获得海域的领导权。」

哈佛国际关系教授史蒂芬．华特（Stephen Walt）16日则在推特上发文表示，美军从阿富汗撤军的计画，应该要处理的更好，但他不认同一些「歇斯底里」的说法称阿富汗的悲剧已摧毁美国的信誉。他写道：「一国不会为了没有切身的利益而战，但这并不代表其不会为了重大利益开战。」

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