 拿「綠卡」也可投票　紐西蘭華人民主初體驗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.10.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

拿「綠卡」也可投票　紐西蘭華人民主初體驗

紐西蘭是全球民主國家中，少數可以讓「綠卡」居民投票的國家，因此中國移民可以在保有中國國籍的情況下，同時在紐西蘭參與選舉、甚至是從事選務工作，究竟這是一種什麼樣的「民主體驗」？

2020年紐西蘭上屆大選時的一個投票所（資料照）

2020年紐西蘭上屆大選時的一個投票所（資料照）

（德國之聲中文網）三年一度的紐西蘭大選將於週六（10月14日）登場，雖然提前投票的人數不如上屆，當地選民總體選情也不高。但由於紐西蘭是全球少數只要取得「永久居民」身份（Permanent Resident，俗稱「綠卡」），不需要入籍就能投票的國家，仍吸引華人選民熱情參與。

DW訪問三位華人選民，分別來自中國大陸和台灣，其中一位是首次投票的中國「首投族」、另一位則是曾投過兩次的中國移民，還有一位已取得紐西蘭籍相當多年的台灣移民，來解讀華人族群、以及中國因素在本屆紐西蘭大選的角色。

中國移民興奮參與

中國移民朱先生在2015年前往紐西蘭讀書、2022年取得紐西蘭永久居留權，也是本屆選舉的「首投族」，他對這次可以參與民主選舉顯得非常興奮。居住在紐西蘭最大城市奧克蘭的他，甚至還參加了選務工作。朱先生告訴DW，對於從選民登記到提前投票的過程，整體感受「都很不錯」。

朱先生在可提前投票的第一天，也就是10月2日就向公司請假，特地去投票所完成了投票的程序，覺得「不要浪費這個機會」。他還提到他的一位中國朋友，雖然人在深圳工作，但刻意「過關」到紐西蘭駐香港總領事館，以完成投票程序。

中國移民對紐西蘭選舉仍相當熱情，圖為2020年紐西蘭選民前往投票所投票（資料照）

中國移民對紐西蘭選舉仍相當熱情，圖為2020年紐西蘭選民前往投票所投票（資料照）

從頭學習選務工作

除此之外，朱先生還特別報名了選務人員的工作，成為投票所內負責管理「跨區投票」的人員。對於首度接觸選務工作，朱先生表示「非常新奇」，「就我身邊來說，還是感覺比較熱情」。但沒有選務經驗的他也感受到這份工作的壓力，還向DW說，「（投票當天）最好不要讓我數票」。

他透露，當初報名選務人員的甄選流程很簡單，類似於一般公司的兼職工作招聘過程。一開始，選委會有一些基本的測試，例如給應聘者看選民名單、選票樣本，讓應聘者去數票等。最後會進入一個1對1的面試環節，內容都是很真實的情境問題，包含考驗當事人的團隊合作，例如他有被考到「如果（身為選務人員）你遇到有人大吵大鬧，你該怎麼辦？」

接著在1、2週後，他就接到了選委會的電話，告訴他已經錄取，並且會有官方電子郵件通知，告訴他具體工作的投票所和上班的時間。

對於選委會是否會留意應徵者的非公民與少數族裔身份，他則說「我的感覺是沒有」。以他的個人經驗來看，投票所內的工作同事，大部分也都是紐西蘭的選舉「新手」，包含來自印度等國的移民。與他在同一個投票所工作的同事中，只有2、3位過去有參與過選務工作。

對於為什麼會想報名參與選務工作，朱先生說，上屆選舉（2020年）時他已在紐西蘭就業，當時有一位華人朋友曾參與選務，並向他介紹過整個流程，讓他很感興趣。這也是他第一次瞭解到投票和選務的細節。

朱先生指出，「在（中國）國內沒有這種東西，在這邊有這個機會，是一個很好的經驗」，因此特別想感受一下整個投票的體驗。他當時也想，「如果下一次我可以投票了，我就想去嘗試一下（選務工作）」。

朱先生報名了本屆紐西蘭大選的選務工作，負責處理跨區投票，圖為2020年紐西蘭的一個選務人員（資料照）

朱先生報名了本屆紐西蘭大選的選務工作，負責處理跨區投票，圖為2020年紐西蘭的一個選務人員（資料照）

「造勢」初體驗　中國移民：新奇

在紐西蘭居住超過10年，2016年就取得永久居留權的中國移民肖先生，回憶起自己的「首投」經驗，則是有些波折。他向DW表示，當初取得「綠卡」時，就遇上了紐西蘭2016年的是否要換國旗的公投，但由於當時移民局跟自己都不請楚「綠卡」可否投票，就錯過了首次參與公投的機會，「覺得非常可惜」。

不過，肖先生自2017年起，每屆大選都會投票，也參與過相關的政治造勢活動，倍感新奇。居住在紐西蘭首都威靈頓的他，在2016年底一場活動中，近距離見到了時任紐西蘭總理凱伊（John Key），也是他首次遇到政治人物「拜票」。他向DW秀出了與凱伊的合照：「現場華人不多，還有另外一個華人朋友，我們都是被同事找去。」

對政治相當感興趣的肖先生，2017年選前又出席了另一場舉辦在大學內的選舉活動，並與中國江西省出生的紐西蘭前國會議員楊健有過交流。而針對那場以華人為主、主要以中文進行的活動，他也回憶道：「（當時）中國留學生還是很有興趣的，華人的興致還是很高」。

沒有參加過選務工作的肖先生，回憶起自己2017年第一次投票的經驗，有些情境仍感到意外：投票現場跟過去在電視上看到的很不同，而且也沒有特別嚴肅，「跟想像中有一點差距」。

肖先生舉例，在紐西蘭投票，其實每個投票所都不大，維安也不算嚴格，而且投票箱都是紙做的，全程也是4、5分鐘就投完了。他唯一有微詞的地方是，紐西蘭的選舉過程對包含姓名和住址在內的資料，隱私保護應有所加強，否則各大團體和機構很容易就可以取得選民名冊，但這也顯示「大家都很相信（紐西蘭）這個系統」。

而相較於沒有投票經驗的中國移民，另一位擁有紐西蘭國籍多年的台灣移民劉小姐，就顯得沒有特別熱衷於選舉事務。她告訴DW，「（過去）從來沒有（在紐西蘭）投過票」，「反正我沒有在關心紐西蘭政治」。

不過劉小姐也說，由於今年被太多朋友詢問投票的意願，她已改變心意，意外成為「首投族」。雖然目前人不住在紐西蘭，但她最終還是決定註冊海外投票，也提前完成了投票程序。她跟目前還住在紐西蘭的妹妹都決定投票給國家黨，理由是國家黨比較想「拼經濟」，她們也相當關心近幾年紐西蘭治安惡化的問題。

紐西蘭的紙製投票箱，是肖先生對大選印象最深刻的部分之一（資料照）

紐西蘭的紙製投票箱，是肖先生對大選印象最深刻的部分之一（資料照）

中國議題非選戰焦點

劉小姐和家人對近年紐西蘭經濟發展不佳和治安惡化的擔憂，在華人群體中並非特例，朱先生亦贊成紐西蘭經濟在新冠疫情之後元氣大傷、治安日漸惡化。肖先生則認為，相較於包含高通膨在內的民生議題，傳統選戰會談的移民問題已經在本屆選舉中被邊緣化，無論是當地的主流媒體、還是政治人物，都對此討論甚少。

根據2019年的人口普查，華人已達紐西蘭人口比例的5.3%，比率與澳洲大致相當。不過，與許多西方國家相比，對華政策、兩岸關係、台海安全等國際焦點，看起來並非本紐西蘭本屆大選的熱門議題。

台海問題各黨有共識

路透社9月19日曾報導，在本屆選舉的首場辯論會中，一家當地媒體曾經問到，如果中國在台灣附近加強軍事活動，甚至是入侵民主的台灣時，幾位主要的總理候選人會怎麼做。而紐西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）很明顯地迴避了這個問題。

希普金斯當時回應，台灣海峽的武裝衝突不會對世界有利，紐西蘭應該動用其所有外交力量—無論是什麼力量——試圖避免這種情況。

值得一提的是，希普金斯的主要對手、紐西蘭國家黨黨魁盧克森（Christopher Luxon）也罕見的在辯論中贊成了希普金斯的意見，並認為討論這樣的假設情境沒有意義，「我認為我們不應該談論（中國攻打台灣）這樣的假設」。

盧克森當時指出：「我們與主要合作夥伴的關係，實際上與政府非常一致。」他補充說，紐西蘭歷屆政府和政黨在外交事務上，都採取了兩黨合作的態度。

紐西蘭總理希普金斯與對手都迴避了關於台海安全的辯論問題，圖為希普金斯7月27日會見美國國務卿布林肯（資料照）

紐西蘭總理希普金斯與對手都迴避了關於台海安全的辯論問題，圖為希普金斯7月27日會見美國國務卿布林肯（資料照）

紐西蘭選舉特色

紐西蘭政府體制為內閣制，一共120席國會議員，並由議員互選產生總理人選。此外，紐西蘭自1996年改採單一選區下的「兩票聯立制」（Mixed Member Proportional），與澳大利亞、美國和台灣不同，但類似德國的選舉制度。選民需要投兩張票，分別給予自己選區的議員候選人、以及政黨。

在120席國會議員中，有72席議員由選區產生、48席議員由政黨得票率的排名產生。與台灣選制相同的是，任何一個政黨都必須在政黨票中獲得超過5%的選票，才可以獲得議席。但與台灣不同的是，若選區議員得票率與全國政黨票比例有較大差異，席次會略作調整，甚至有可能增加1至2席議員席次。

紐西蘭的選舉必須要做選民登記，並可以進行海外投票、跨區投票。但與美國不同的是，紐西蘭並不允許郵寄投票。而與鄰國澳大利亞相較，紐西蘭的投票並不是強制性的，所以投票率也會影響選舉結果。

根據紐西蘭選舉委員會的數據，截止至週四（10月12日）為止，本屆大選只有115.6萬選民完成了提前投票，雖然高於2017年同期的98.7萬人，但遠低於上屆、也就是2020年同期的174.3萬人，顯示今年的選舉異常冷淡。

2020年選舉前，一位自行車騎士騎過紐西蘭的競選海報前（資料照）

2020年選舉前，一位自行車騎士騎過紐西蘭的競選海報前（資料照）

不過，本屆選舉氣氛雖然冷，但選情相當膠著。根據週三（11日）大選前最後出爐的兩份民調都顯示，當前的執政黨「工黨」和主要在野黨「國家黨」，都無法單獨取得過半席次，甚至是連友黨一同組成聯合內閣，都很難拿到過半的61席。

而除了明顯傾向工黨陣營的紐西蘭綠黨、「毛利黨」、以及傾向國家黨陣營的「紐西蘭行動黨」外，另一個小黨「優先黨」獲得多少席次，以及最終是加入左翼的工黨陣營、還是右翼的國家黨陣營，都有望將影響紐西蘭下屆總理人選。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

New Zealand's new Prime Minister Chris Hipkins smiles as he is sworn in by Governor General Dame Cindy Kiro during a ceremony at The Government House in Wellington on January 25, 2023. - Jacinda Ardern was officially replaced on January 25 as New Zealand prime minister, after stunning the country by announcing her abrupt departure from the role last week. New Prime Minister Chris Hipkins, 44, was sworn in by New Zealand's governor-general during a ceremony in the capital, Wellington. (Photo by Marty MELVILLE / AFP) (Photo by MARTY MELVILLE/AFP via Getty Images)

紐西蘭總理：中國讓太平洋地區更難以預測 17.07.2023

上個月剛結束訪華行程的紐西蘭總理希普金斯，週一再度談到了與中國的關係，他究竟說了什麼？與中國的關係，為何成為紐西蘭的一大挑戰？

26/07/2023 U.S. Secretary of State Antony Blinken, left, shakes hands with Tonga's Prime Minister Tonga's Prime Minister Siaosi Sovaleni in Nuku'alofa, Tonga Wednesday, July 26, 2023. (Tupou Vaipulu/Pool Photo via AP)

布林肯出訪南太平洋 憂中國「掠奪性」經濟行為 27.07.2023

美中持續在太平洋角力之際，美國國務卿布林肯來到島國湯加。這個島國欠中國巨額債務，但該國首相稱不擔心與中國的關係。

Students wearing masks featuring Japanese Prime Minister Fumio Kishida, South Korean President Yoon Suk Yeol and International Atomic Energy Agency (IAEA) chief Rafael Grossi attend a protest against Japan's plan to discharge treated radioactive water from the tsunami-wrecked Fukushima plant into the ocean, in Seoul, South Korea, July 7, 2023. Yonhap via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. SOUTH KOREA OUT. NO RESALES. NO ARCHIVE. TPX IMAGES OF THE DAY

反駁福島核廢水安全 中國：信者自行飲用 12.07.2023

中國外交部發言人汪文斌11日再次反對日本核廢水排海，並強硬批評，若有人認為福島核污染水安全，日方應供這些人飲用。香港、韓國、新西蘭也對福島核廢水排海及日本食品進口，做出了新的回應。

广告

媒体看中国

博雷利今天两度推迟访华

德语媒体：光伏产品价格猛跌 是中国的错？

欧盟外交最高官员博雷利今年曾两度推迟访华，《商报》介绍了他周四开启的中国之行最重要的看点；《法兰克福评论报》则关注了中国光伏产品大举占领欧洲市场后引发的反弹。