拿「綠卡」也可投票　紐西蘭華人民主初體驗

（德國之聲中文網）三年一度的紐西蘭大選將於週六（10月14日）登場，雖然提前投票的人數不如上屆，當地選民總體選情也不高。但由於紐西蘭是全球少數只要取得「永久居民」身份（Permanent Resident，俗稱「綠卡」），不需要入籍就能投票的國家，仍吸引華人選民熱情參與。

DW訪問三位華人選民，分別來自中國大陸和台灣，其中一位是首次投票的中國「首投族」、另一位則是曾投過兩次的中國移民，還有一位已取得紐西蘭籍相當多年的台灣移民，來解讀華人族群、以及中國因素在本屆紐西蘭大選的角色。

中國移民興奮參與

中國移民朱先生在2015年前往紐西蘭讀書、2022年取得紐西蘭永久居留權，也是本屆選舉的「首投族」，他對這次可以參與民主選舉顯得非常興奮。居住在紐西蘭最大城市奧克蘭的他，甚至還參加了選務工作。朱先生告訴DW，對於從選民登記到提前投票的過程，整體感受「都很不錯」。

朱先生在可提前投票的第一天，也就是10月2日就向公司請假，特地去投票所完成了投票的程序，覺得「不要浪費這個機會」。他還提到他的一位中國朋友，雖然人在深圳工作，但刻意「過關」到紐西蘭駐香港總領事館，以完成投票程序。

從頭學習選務工作

除此之外，朱先生還特別報名了選務人員的工作，成為投票所內負責管理「跨區投票」的人員。對於首度接觸選務工作，朱先生表示「非常新奇」，「就我身邊來說，還是感覺比較熱情」。但沒有選務經驗的他也感受到這份工作的壓力，還向DW說，「（投票當天）最好不要讓我數票」。

他透露，當初報名選務人員的甄選流程很簡單，類似於一般公司的兼職工作招聘過程。一開始，選委會有一些基本的測試，例如給應聘者看選民名單、選票樣本，讓應聘者去數票等。最後會進入一個1對1的面試環節，內容都是很真實的情境問題，包含考驗當事人的團隊合作，例如他有被考到「如果（身為選務人員）你遇到有人大吵大鬧，你該怎麼辦？」

接著在1、2週後，他就接到了選委會的電話，告訴他已經錄取，並且會有官方電子郵件通知，告訴他具體工作的投票所和上班的時間。

對於選委會是否會留意應徵者的非公民與少數族裔身份，他則說「我的感覺是沒有」。以他的個人經驗來看，投票所內的工作同事，大部分也都是紐西蘭的選舉「新手」，包含來自印度等國的移民。與他在同一個投票所工作的同事中，只有2、3位過去有參與過選務工作。

對於為什麼會想報名參與選務工作，朱先生說，上屆選舉（2020年）時他已在紐西蘭就業，當時有一位華人朋友曾參與選務，並向他介紹過整個流程，讓他很感興趣。這也是他第一次瞭解到投票和選務的細節。

朱先生指出，「在（中國）國內沒有這種東西，在這邊有這個機會，是一個很好的經驗」，因此特別想感受一下整個投票的體驗。他當時也想，「如果下一次我可以投票了，我就想去嘗試一下（選務工作）」。

「造勢」初體驗 中國移民：新奇

在紐西蘭居住超過10年，2016年就取得永久居留權的中國移民肖先生，回憶起自己的「首投」經驗，則是有些波折。他向DW表示，當初取得「綠卡」時，就遇上了紐西蘭2016年的是否要換國旗的公投，但由於當時移民局跟自己都不請楚「綠卡」可否投票，就錯過了首次參與公投的機會，「覺得非常可惜」。

不過，肖先生自2017年起，每屆大選都會投票，也參與過相關的政治造勢活動，倍感新奇。居住在紐西蘭首都威靈頓的他，在2016年底一場活動中，近距離見到了時任紐西蘭總理凱伊（John Key），也是他首次遇到政治人物「拜票」。他向DW秀出了與凱伊的合照：「現場華人不多，還有另外一個華人朋友，我們都是被同事找去。」

對政治相當感興趣的肖先生，2017年選前又出席了另一場舉辦在大學內的選舉活動，並與中國江西省出生的紐西蘭前國會議員楊健有過交流。而針對那場以華人為主、主要以中文進行的活動，他也回憶道：「（當時）中國留學生還是很有興趣的，華人的興致還是很高」。

沒有參加過選務工作的肖先生，回憶起自己2017年第一次投票的經驗，有些情境仍感到意外：投票現場跟過去在電視上看到的很不同，而且也沒有特別嚴肅，「跟想像中有一點差距」。

肖先生舉例，在紐西蘭投票，其實每個投票所都不大，維安也不算嚴格，而且投票箱都是紙做的，全程也是4、5分鐘就投完了。他唯一有微詞的地方是，紐西蘭的選舉過程對包含姓名和住址在內的資料，隱私保護應有所加強，否則各大團體和機構很容易就可以取得選民名冊，但這也顯示「大家都很相信（紐西蘭）這個系統」。

而相較於沒有投票經驗的中國移民，另一位擁有紐西蘭國籍多年的台灣移民劉小姐，就顯得沒有特別熱衷於選舉事務。她告訴DW，「（過去）從來沒有（在紐西蘭）投過票」，「反正我沒有在關心紐西蘭政治」。

不過劉小姐也說，由於今年被太多朋友詢問投票的意願，她已改變心意，意外成為「首投族」。雖然目前人不住在紐西蘭，但她最終還是決定註冊海外投票，也提前完成了投票程序。她跟目前還住在紐西蘭的妹妹都決定投票給國家黨，理由是國家黨比較想「拼經濟」，她們也相當關心近幾年紐西蘭治安惡化的問題。

中國議題非選戰焦點

劉小姐和家人對近年紐西蘭經濟發展不佳和治安惡化的擔憂，在華人群體中並非特例，朱先生亦贊成紐西蘭經濟在新冠疫情之後元氣大傷、治安日漸惡化。肖先生則認為，相較於包含高通膨在內的民生議題，傳統選戰會談的移民問題已經在本屆選舉中被邊緣化，無論是當地的主流媒體、還是政治人物，都對此討論甚少。

根據2019年的人口普查，華人已達紐西蘭人口比例的5.3%，比率與澳洲大致相當。不過，與許多西方國家相比，對華政策、兩岸關係、台海安全等國際焦點，看起來並非本紐西蘭本屆大選的熱門議題。

台海問題各黨有共識

路透社9月19日曾報導，在本屆選舉的首場辯論會中，一家當地媒體曾經問到，如果中國在台灣附近加強軍事活動，甚至是入侵民主的台灣時，幾位主要的總理候選人會怎麼做。而紐西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）很明顯地迴避了這個問題。

希普金斯當時回應，台灣海峽的武裝衝突不會對世界有利，紐西蘭應該動用其所有外交力量—無論是什麼力量——試圖避免這種情況。

值得一提的是，希普金斯的主要對手、紐西蘭國家黨黨魁盧克森（Christopher Luxon）也罕見的在辯論中贊成了希普金斯的意見，並認為討論這樣的假設情境沒有意義，「我認為我們不應該談論（中國攻打台灣）這樣的假設」。

盧克森當時指出：「我們與主要合作夥伴的關係，實際上與政府非常一致。」他補充說，紐西蘭歷屆政府和政黨在外交事務上，都採取了兩黨合作的態度。

紐西蘭選舉特色

紐西蘭政府體制為內閣制，一共120席國會議員，並由議員互選產生總理人選。此外，紐西蘭自1996年改採單一選區下的「兩票聯立制」（Mixed Member Proportional），與澳大利亞、美國和台灣不同，但類似德國的選舉制度。選民需要投兩張票，分別給予自己選區的議員候選人、以及政黨。

在120席國會議員中，有72席議員由選區產生、48席議員由政黨得票率的排名產生。與台灣選制相同的是，任何一個政黨都必須在政黨票中獲得超過5%的選票，才可以獲得議席。但與台灣不同的是，若選區議員得票率與全國政黨票比例有較大差異，席次會略作調整，甚至有可能增加1至2席議員席次。

紐西蘭的選舉必須要做選民登記，並可以進行海外投票、跨區投票。但與美國不同的是，紐西蘭並不允許郵寄投票。而與鄰國澳大利亞相較，紐西蘭的投票並不是強制性的，所以投票率也會影響選舉結果。

根據紐西蘭選舉委員會的數據，截止至週四（10月12日）為止，本屆大選只有115.6萬選民完成了提前投票，雖然高於2017年同期的98.7萬人，但遠低於上屆、也就是2020年同期的174.3萬人，顯示今年的選舉異常冷淡。

不過，本屆選舉氣氛雖然冷，但選情相當膠著。根據週三（11日）大選前最後出爐的兩份民調都顯示，當前的執政黨「工黨」和主要在野黨「國家黨」，都無法單獨取得過半席次，甚至是連友黨一同組成聯合內閣，都很難拿到過半的61席。

而除了明顯傾向工黨陣營的紐西蘭綠黨、「毛利黨」、以及傾向國家黨陣營的「紐西蘭行動黨」外，另一個小黨「優先黨」獲得多少席次，以及最終是加入左翼的工黨陣營、還是右翼的國家黨陣營，都有望將影響紐西蘭下屆總理人選。

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