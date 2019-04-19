拿「礼物」当中国间谍 美前国务院员工认罪

(德国之声中文网) 一名拥有绝密许可的前美国国务院员工周三 (4月24日) 向法院认罪，承认她未据实向调查人员报告其与中国情报人员间的联系。 根据起诉书，63岁的克莱本 (Candace Marie Claiborne) 在五年间以提供中国情报人员信息换取价值好几万美元的礼物跟利益。

美国司法部表示，克莱本收到的礼物包含了中国新年礼、国际旅游与假期、中国时尚学校的学费补助、每个月的固定月薪及其他现金支付。 而为了换取这些礼物，克莱本提供中国情报人员与美国经济策略与中美两国高层互访相关的内部文件复印件。

此外，克莱本也曾在日记中表示她与一名中国情报人员合作的话，一年能赚取至少2万美元。 她还指导与她合作的中国情报人员删除两人间的联络纪录，并在调查人员询问她与情报人员的联系历史时，误导了调查人员。

她2017年遭美国司法部以妨碍司法调查以及向联邦情报局（FBI）提供伪证起诉，而她周三 (4月24日) 在美国华盛顿州的一个法庭内认罪时，指出自己在接受调查期间，欺骗了调查人员。 她最高可被判5年刑期。 美国联邦检察官杰西.刘透过声明表示: 「当克莱本接受了中国官方赠与的礼物跟金钱时，她已破坏了美国社会对她的信任。 美国将持续将那些试图破坏公共信任的人绳之以法。 」

克莱本1999年开始在美国国务院担任办公室管理专员，但却在长达15年后的2017年遭到起诉。

杨威廉/罗法 (德新社/美联社)