 拿「礼物」当中国间谍 美前国务院员工认罪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.04.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

拿「礼物」当中国间谍 美前国务院员工认罪

在美国国务院工作超过15年的克莱本2017年遭美国司法部以妨碍司法调查及向联邦调查局提供伪证起诉，而她当年曾在庭上做出无罪辩护。 然而，周三此案出现大逆转。

Washington Justizministerium (Getty Images/M. Wilson)

(德国之声中文网) 一名拥有绝密许可的前美国国务院员工周三 (4月24日) 向法院认罪，承认她未据实向调查人员报告其与中国情报人员间的联系。 根据起诉书，63岁的克莱本 (Candace Marie Claiborne) 在五年间以提供中国情报人员信息换取价值好几万美元的礼物跟利益。

美国司法部表示，克莱本收到的礼物包含了中国新年礼、国际旅游与假期、中国时尚学校的学费补助、每个月的固定月薪及其他现金支付。 而为了换取这些礼物，克莱本提供中国情报人员与美国经济策略与中美两国高层互访相关的内部文件复印件。

此外，克莱本也曾在日记中表示她与一名中国情报人员合作的话，一年能赚取至少2万美元。 她还指导与她合作的中国情报人员删除两人间的联络纪录，并在调查人员询问她与情报人员的联系历史时，误导了调查人员。

她2017年遭美国司法部以妨碍司法调查以及向联邦情报局（FBI）提供伪证起诉，而她周三 (4月24日) 在美国华盛顿州的一个法庭内认罪时，指出自己在接受调查期间，欺骗了调查人员。 她最高可被判5年刑期。 美国联邦检察官杰西.刘透过声明表示: 「当克莱本接受了中国官方赠与的礼物跟金钱时，她已破坏了美国社会对她的信任。 美国将持续将那些试图破坏公共信任的人绳之以法。 」

克莱本1999年开始在美国国务院担任办公室管理专员，但却在长达15年后的2017年遭到起诉。

杨威廉/罗法 (德新社/美联社)

 

DW.COM

通用电气间谍案 北京:毫无根据的炒作

针对华盛顿周二指控其参与通用电气间谍案一事，中国外交部周三出面驳斥，强调美方应该客观合理看待并处理相关问题。 (24.04.2019)  

卖情报在华养“小白脸” 美国外交官遭起诉

一名美国外交官周三遭起诉，理由是涉嫌接受中国特工数万美元的现金和礼物，并在接受调查时隐瞒与中方人员的联系。 (30.03.2017)  

相关内容

Ren Zhengfei, Präsident Huawei

任正非拍胸脯的“无间谍协议”可能包含哪些内容？ 19.04.2019

华为总裁任正非近日在接受多家媒体采访时均表示，已做好与德国政府签署“无间谍协议”的准备。这显然是要为华为在德国的发展扫清政治上的障碍。那么，这个“无间谍协议”指的究竟会是什么呢？

China Symbolbild Hacker

疑从事间谍活动 中国公民在美遭逮 26.09.2018

就在中美因贸易战僵持不下之际，一名中国公民因为涉嫌从事间谍活动遭到逮捕，也让双方秘密的情报战再次浮上檯面。

Geheimdienst Agent - Symbolbild

德媒：中国特工试图“策反”联邦议员 06.07.2018

周五，《南德意志报》的一篇独家报道，令人大跌眼镜。因为，这一次中国情报人员的目标，竟然是联邦议院的重量级议员。

广告

媒体看中国

Mali Esel helfen bei Müll-Entsorgung (Reuters/L. Gnago)

德语媒体：非洲的驴子，中国的阿胶

作为非洲最重要贸易伙伴的中国对阿胶的需求也极大：本国驴子不够，非洲的驴子浸因此遭殃。此现象引起了德语媒体的关注。本周在北京召开的“‘一带一路’国际合作高峰论坛”也成为德语媒体的议题。  