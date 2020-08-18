 拿澳红酒开刀？　北京驳斥「无谓联想」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.08.2020

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时政风云

拿澳红酒开刀？　北京驳斥「无谓联想」

中国将对从澳大利亚进口的葡萄酒展开反倾销调查，这已经是今年以来北京锁定的第三个澳大利亚工业领域。在此之前，中国曾对澳大利亚的进口牛肉和大麦实施了贸易限制。

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撑中国？挺香港？反送中争议蔓延澳洲

(德国之声中文网）多家中外媒体在8月18日中国外交部例行记者会上问到对澳红酒反倾销立案调查的问题，发言人赵立坚反复强调：「这是一起正常的反倾销调查立案」。

面对路透社记者提到，中国驻澳大使曾说，如果双边关系恶化，中国消费者会重新考虑要不要喝澳大利亚葡萄酒，指涉这项调查可能与这个发言有关，赵立坚回应表示：「请你不要作无谓联想」。

「无谓联想」其来有自

路透社记者所提到的是中国驻澳大利亚大使成竞业在4月底的发言。面对澳大利亚政府在4月呼吁国际社会，针对新冠肺炎疫情的源头展开独立调查，他在当时接受澳大利亚媒体访问时表示，这项提议是「政治操弄」，是要对中国「展开政治攻击」，并表示，中国民众对澳大利亚的行为感到不满和失望。

当时他说：「从长远看，如果这种情绪继续恶化，人们就会想，我们为何要去这样一个对中国如此不友好的国家呢？家长也许会想为什么一定要送孩子到这样一个不友好、甚至怀有敌意的国家去学习呢？所以这取决于公众的选择。人们可能还会想，为什么我们要喝澳大利亚葡萄酒、吃澳大利亚牛肉呢？为什么不能换成别的呢？」

随后，北京在5月就宣布禁止4家澳大利亚牛肉出口商向中国出口牛肉，并对澳大利亚大麦出口征收80.5%的反倾销以及反补贴税。澳洲当时也表示非常失望。

Peru Riesling im Restaurant «Populacho» (picture-alliance/dpa/G. Ismar)

2019年，澳大利亚向中国出口了价值约7.6亿欧元的葡萄酒

而这次的红酒反倾销调查也将严重打击澳大利亚的葡萄酒业。仅在去年，该国就向中国出口了价值12.5亿澳元（约合7.6亿欧元）的葡萄酒，占澳大利亚葡萄酒出口总的三分之一。

虽然赵立坚强调反倾销调查申请「符合法定条件」，但他并未说明具体的内容，而是强调中澳关系「需要双方的共同努力」，并要澳方「多做有利于志忠澳互信与合作、符合中澳全面战略伙伴关系精神的事。」

根据中国商务部公布的消息，反倾销调查将持续到2021年8月中旬，但是在「 特殊情况」下，也可能延长至2022年2月。澳大利亚贸易部长西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）称中国公布的决定令人担忧而且不合理。据 ABC广播公司援引这位贸易部长的话说，「这是一个非常令人失望和不解的发展」。

伯明翰指出：「澳大利亚葡萄酒没有低于市场价出售，也没有出口补贴。」

如果伯明翰所言为真，中方这次的做法很难不让人联想是北京对澳大利亚的一系列报复行动。

邹宗翰/杨威廉/李京慧/叶宣（综合报导）

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