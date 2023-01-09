拿日韩开刀 中国暂停签发2国公民赴华签证

随着多国对来自中国的旅客采取入境限制，中国拿日本、韩国开刀动手反击。中国驻韩国使馆及中国驻日本使领馆周二（1月10日）宣布暂停签发2国公民赴华的多种签证。韩国学者指出，北京的决定在韩国引发愤怒。
（德国之声中文网）中国驻韩国大使本周二（1月10日）在其微信公众号公布，自即日起，暂停签发韩国公民赴华访问、商务、旅游、就医、过境，以及一般私人事务类短期签证。中国官媒《新华社》相关报导还指出，相关措施将视韩国对华歧视性入境限制措施取消情况再作调整。同日晚间，中国驻日本大使馆亦宣布暂停审发日本公民赴中普通签证。
据韩国国际广播电台报道，韩国自周一（1月2日）起对所有从中国入境人员实施PCR检测。此外，1月2日至1月31日，韩国政府暂停驻中国使领馆的旅游签证签发工作，但外交和公务、必要企业运营工作、人道主义等目的的签证仍正常签发。
1月初一名阳性旅客入境韩国后失踪的消息受到关注。韩国一名卫生部门官员说，这名自中国入境的旅客1月3日晚间抵达首尔仁川机场，随后在新冠病毒检测中呈现出阳性。他被转送到一家酒店，准备被送入隔离区，但是之后却不见人影。 该名身份尚未被确认的入境旅客已经被列入通缉名单，两天后此人被韩国警方追获。
韩国政府本周二当天对中国停办韩国公民赴华短期签证表示遗憾。根据韩联社报道，该国外交部官员表示，中方在采取对等措施前对韩方进行了说明，韩方已经通过外交渠道向中方传达了立场。
韩国外交部发言人任洙奭当天在例行记者会上表示，韩国政府加强自华入境防疫的措施有其科学、客观的依据，韩方一直与国际社会公开透明地共享疫情信息，也一直通过外交渠道向中方传达这一立场。今后将再次向中方传达政府的上述立场，继续展开密切沟通。
"韩国檀国大学国际法教授Park Jung-won接受德国之声采访时表示，北京的决定在韩国引发了愤怒：“我无法理解中国为什么会采取这样的步骤，我认为许多韩国人今天晚上非常生气。”
他还补充指出，北京的行动是完全不合理的：“我们知道那里的疫情状况正在迅速恶化，所以对从中国来的人进行更多测试的决定是完全明智的……政府别无选择，只能采取这样的行动阻止病毒进入韩国。保护这里人民的健康是他们的职责，他们不应该因为这样做而受到威胁或欺负。”
就在中国颁布新规的前一天，中国新任外长秦刚与韩国外交部长官朴振进行了首次通话。韩联社报道，双方就韩国的入境防疫措施充分交换意见。外交部官员表示，中方是否在外长通话后立即采取上述措施，以及停发签证是否仅针对韩国，均不得而知。
台湾《中央社》报导指，日本政府从去年底起实施“中国限定”边境管控强化方案，并从1月8日起又进一步实施强化管制措施，要求中国本土搭机入境日本的旅客，须出示上机前72小时内检测阴性证明。中国官方称此举为“歧视性作法”。
而在10日，日本媒体率先引述业者报导，指中国当局已通知日本国内旅行社，即日起停止在日本的签证核发手续。同日晚间，中国驻日本大使馆随即发布公告，暂停审发日本公民赴华普通签证，又指“何时恢复，请候通知。”
中国外交部10日例行发布会上，有记者提问，有报导指中国发布了暂停向日本游客发放签证的通知，中方能否证实这一消息。发言人汪文斌并没有正面回应，只是表示，少数国家罔顾科学事实和本国疫情实际，仍执意针对中国采取歧视性入境限制措施，对此中方坚决反对，并采取对等措施。
汪文斌说：“我们再次呼吁相关国家从事实出发，科学适度制定防疫措施，不应借机搞政治操弄，不应有歧视性做法，不应影响国家间正常的人员交往和交流合作。”
共同社报道，日本外务省就暂停中方对日本国民办理签证手续一事，向中国驻日本大使馆提出抗议，要求撤销该措施。
（综合报道）
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