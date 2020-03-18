拿什么来拯救你？不安的市场情绪

（德国之声中文网）墨尔本券商Pepperstone研究主管Chris Weston说：“现在没有买家，没有流动性，每个人都是在卖卖卖。”

全世界都在努力遏制新冠病毒疫情的同时，股票、基金、黄金乃至大宗商品的价格都在下跌，投资人和企业在相互争抢现金。

美股期货距离跌停只有一线之隔，欧元斯托克50指数期货下跌4%，富时期货跌幅为3%。

澳元跌幅达到3%，处于17年来的最低点，今年已经跌掉20%。

亚洲几乎所有的股市都出现大跌。首尔、雅加达和马尼拉的股市纷纷熔断。

澳大利亚储备银行行长 Philip Lowe 在全国电视讲话中说：“很显然，我们处于一个不同寻常且充满挑战的时期。”他说：“我没有办法更新经济预测，情况太不稳定了。”

MSCI 亚太地区（除日本）指数(FMAS)跌幅近5%，为4年来的最低点。其中韩国和台湾损失尤为惨重。

金价下跌1%，沪铜连续跌停。

日经指数下跌1％，ASX 200下跌近4％，而Kospi下跌8％，恒生指数下跌3％。

道明证券利率分析师Prashant Newnaha称：“ 我们处于投资人只一心想清掉仓位的阶段 。”

抛售一切

欧洲央行周三承诺今年买进7500亿欧元债券。但这一刺激政策只提供了短暂的安慰。周四早盘短暂稳定之后再次出现大量抛售。

美联储周三推出的货币市场共同基金流动性工具(The Money Market Mutual Fund Liquidity Facility/MMLF)，将对金融机构提供长达一年期贷款。 目的是预防投资人迅速从3.8万亿美元的货币市场共同基金提领现金时，不会影响这类基金运作。

不过世界各国央行推出的刺激经济措施并无法扭转市场的悲观情绪。

悉尼Value Point资产管理总经理Daniel Cuthbertson说：“ 我认为市场目前无法投资。在全球疫情被遏制前，市场都没有方向。 ”

目前， 除美元和欧元外的其它所有货币均下跌。 英镑徘徊在差不多接近1985年以来的最低水平。日元兑美元汇率下跌了1％，至一美元兑换109.16日元。

油价周四上扬 。布仑特原油期货上涨1.06美元，或4.3%至每桶25.94美元 。美国原油期货涨2.11美元，或10.4%，至22.48美元，稍早大涨近20%。美国原油期货上日崩跌近25%。

随着全球新冠病毒疫情的加剧，交易者们谈论全球的几大金融中心都可能被封锁。

本周四，澳大利亚和新西兰都宣布，为了防止疫情进一步扩散，对外国人和非常驻人口关闭边境。

新冠病毒疫情在全球已经造成超过21万人感染，近9000人死亡。很多国家都实行了前所未有的隔离措施。

摩根大通的经济学家预测，美国经济本季可能萎缩4%，下季萎缩14%。而中国经济本季度以全年为基础将萎缩40%。这是迄今为止对新冠疫情造成的冲击做出的最悲观预期之一。

摩根大通的经济学家们在一份报告中指出，毫无疑问，全球最长时间的经济扩张将于本季度结束。现在所能关注的是2020年经济衰退的深度和持续的时间。

洪沙/叶宣 （路透社）