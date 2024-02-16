拿不到美國金援 太平洋島國信函指北京利誘

（德國之聲中文網）據路透社報導，密克羅尼西亞、馬紹爾群島、帛琉（帕勞）等太平洋島國領袖近期多次致函給美國國會議員，強調有必要盡速通過相關援助預算，否則可能讓中國「有機可乘」。

這些國家去年與美國達成新的資助協議，稱為「自由加盟協約」（Compacts of Free Association，簡稱COFA）。該計劃為期20年，由美國提供經濟協助，這些太平洋島國則只允許美國進入其軍事戰略要地。然而，雖然COFA計劃在美國獲得跨黨派支持，其資金卻尚未獲得國會批准。目前所需的額外資金大約23億美元。

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太平洋島國領袖的呼籲

在2月6日的一封寫給美國參院領袖的聯名信上，他們主張，若美國繼續推遲相關法案，將對太平洋島國人民帶來不確定性，並且使得「太平洋地區的競爭性政治行為者」有機可乘，得以遂行「經濟剝削」。

9日，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）的一封信上，強調了太平洋島國的戰略重要性，讓美國能夠在戰略上控制「夏威夷和亞洲之間的海空域」，其中也包含「中國覬覦的航道」，如此一來美國就能在實質上「把美國的軍事用途邊界延伸到亞洲」。

信上警告，美方延宕對太平洋的資金援助，是正中了中國下懷，也讓那些想接受中國經濟利誘的帛琉政治人物有可乘之機，使帛琉以「犧牲台灣」為代價、轉而在外交上承認中國。

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惠恕仁週四（15日）在社群平台X上轉發了這封信的影本。根據該信函影本，中國已向帛琉提議要「訂滿所有的飯店房間」，而且「如果蓋更多，就會訂更多」；除此之外，還提議一年要提供帛琉2000萬美元，用來經營一座佔地2英畝的客服中心。帛琉經濟以觀光旅遊業為主。

15日，台灣外交部回應，對於小島國家遭受中國「經濟脅迫」的困境「感同身受」，將繼續提供帛琉具體援助，且台灣與帛琉的外交關係穩健且持續成長，未來仍將攜手促進印太和平穩定。

而另外2封日期為2月12日和13日、來自馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）的信上，也傳達跟帛琉類似的訊息。

海妮寫道：「中國一直透過『胡蘿蔔與大棒』的做法，企圖要我們轉移效忠對象、不再繼續支持台灣……（美方資金）再繼續拖延……可能破壞對美國的信心，使得有些人同意接受中國的利誘。」

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



美國何時通過援助資金？

路透社指出，美國共和黨參議員里契（James Risch）曾率24位跨黨派參議員提出修正案，欲將COFA資金納入另一項有爭議的補充預算案內，但後來它並未被納入參院同意送交眾院的版本法案之中。

部分國會助理表示，他們正在努力找其他辦法通過相關資金，例如將其納入一項緊急支出法案內，但這亦不保證成功。

拜登政府多次呼籲國會盡快通過COFA預算，並強調中國正伺機而動。白宮的東亞事務資深主管拉普霍珀（Mira Rapp-Hooper）15日向美國和平研究所表示，為COFA爭取資金是今年必須處理的首要戰略任務，「務必要做到」。

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