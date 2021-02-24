拼经济还是顾人权 英国面对北京的两难

(德国之声中文网) 英国首相约翰逊（Boris Johnson）周三 (2月24日) 在回答伦敦是否会因为新疆维吾尔人的待遇问题而抵制北京冬奥会时说，英国通常不赞成抵制体育赛事。

他说：「我们通常不赞成在这个国家支持抵制运动......这也是这个政府的长期立场。」但他也强调要关注针对维吾尔人的「骇人听闻的行动」。

路透社报导，除了是否抵制北京冬奥，如何与中国这个世界第二大经济体做生意，一方面又不会成为人权侵害的帮凶，成了世界各国政府的难题。

经济现实上来看，中国是一个巨大而重要的市场，新疆人权侵害争议则是道德关切，这关乎到许多民主国家的价值选择。

在英国议会中，政府与议员因此正就对中国的贸易立法上演激烈争论。虽然英国目前没有寻求与中国达成自由贸易协议，但议会两院的立法者都希望有办法阻止政府未来这么做。主因就是中国被美国认定犯下种族灭绝罪，加拿大议会随后也全票通过认定这样的定义。

虽然北京持续否认这些指控，但英国也谴责中国对维吾尔穆斯林的酷刑、强迫劳动和绝育，并称这些行为具「工业化规模」。

英国政府表示，新疆人权侵害是否到达「种族灭绝」的程度应由法院裁决，立法者也不应该建立一个由法院裁决决定贸易政策的体系，让司法机构和议会之间的界限变得模糊不清。

英国政府部门的官员表示，若等法院作出裁决可能太慢，不应该以此阻挡有关的贸易安排。

除非伦敦与北京开启贸易谈判，不然这种程序之争都还只是假设性的。不过可以看出英国议会中舆论汹涌，认为约翰逊应该在新疆问题上对中国施加更多压力。

上议会院的议员奥尔顿 (David Alton)周二 (2月24日)说：「我们未能预测种族灭绝，未能防止种族灭绝，未能保护种族灭绝的受害者，未能起诉种族灭绝的肇事者。」

约翰逊的权威考验

到目前为止，英国政府已经阻止了一项可能导致国内法院下令否决交易的提案，该提案有关于如何监督与涉嫌种族灭绝方的贸易交易。英国政府表示，这样的裁决将耗费大量时间。

目前一项新的提案赋予英国议会司法委员会决定潜在贸易伙伴是否正在实施种族灭绝的权力。虽然政府反对，但本案在23日已由上议院通过，接下来就等下议院批准。

英国政府尚未阐明其对上议院提案的立场，路透社报导，如果约翰逊选择反对最新的提案，很有可能面临更多批评，特别在脱欧后，英国正努力自己重塑为国际舞台上的一股正能量，一方面担任七国集团主席，另一方面主办全球性的气候会议。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。



翻译: 邹宗翰

责编: 杨威廉

来源: 路透社

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。