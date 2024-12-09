拼战到底！ TikTok不服败诉 拟上诉最高法院

在美国联邦上诉法院驳回TikTok的上诉后，这家热门短视频平台誓言绝不轻易认输，表示将继续向最高法院提出上诉。TikTok还重申，不与字节跳动分离的立场毫不动摇。与此同时，许多拥有大量粉丝的网红们已经开始为“最坏的情况”做准备，引导粉丝关注他们在其他社交平台上的账号。

（德国之声中文网）美国联邦上诉法院上周五（12月6日）驳回了TikTok对美国政府的上诉。今年4月，美国总统签署生效的一项“不卖就禁”的新法要求在2025年1月19日前TikTok从中国母公司字节跳动主动剥离，否则将从美国的应用商店中下架。理由是，中国政府可能通过TikTok获取美国数据并施加政治影响。

TikTok认为，禁令是对言论自由的违宪侵犯。法院认为这项法案并不违宪，驳回了这个热门短视频平台的上诉。TikTok可以对最新的裁决向美国最高法院提起上诉。

TikTok周五败诉的消息让许多美国TikTok用户对未来感到更加焦虑，这些用户不仅通过这个平台娱乐和获取信息，还有许多网红以此谋生。一名叫做伯克（Carrie Berk）的网红接受CNN采访时表示：“TikTok是我收入和维持生计的重要部分，所以我不想看到它失败，然而，自2020年以来，关于TikTok会被禁的讨论已经很多，但至今什么都没发生，所以我持怀疑态度。我们现在能做的就是祈祷它不被禁。”另外一名TikTok资深用户凯莉（Keenya Kelly）则相对乐观：“我不认为它会被禁，因为有数百万小型美国企业都依赖这款APP……我确实认为他们会强迫TikTok做一些不愿意做的事情，但我认为它不会被完全禁掉。”

拥有大量粉丝的一些TikTok运营者已经开始引导他们的粉丝关注自己在其他社交网络上的账号。路透社援引一位拥有近50万粉丝的网红表示：“我第一次意识到，自己为之奋斗的很多东西可能一夜之间就会消失。”和他一样，越来越多的人开始为“最坏的情况”做准备，积极在YouTube、Instagram、X和Threads等平台上推广自己。

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明年1月19日是特朗普再次宣誓就职总统的前一天。如果现任总统拜登届时认为交易谈判取得进展，那么期限可以延长三个月。拜登尚未表示有意这样做。

特朗普在1月20日上任后会也有可能介入这一程序。在他的第一任期内，他曾试图推动禁用TikTok。不过这次总统竞选活动中，他明确反对禁用该平台。不过他无法推翻相关法律。

TikTok已经表示将上诉最高法院的决心。TikTok发言人迈克尔·休斯（Michael Hughes）在周五发布的一份声明中表示：“美国最高法院拥有保护美国人言论自由权利的传统，我们期待他们在这一重要的宪法问题上继续秉持这一原则。”

该公司还表示，其早前不与字节跳动分离的立场并未改变。声明写道：“除非禁令被叫停，否则TikTok1.7亿美国用户将于2025年1月19日之后无法发声。”

（综合报道）

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