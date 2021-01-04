拼多多23岁员工猝死 拓城辛劳谁人知

(德国之声中文网 )2020年12月29日，23岁、在拼多多旗下「多多买菜」工作的张*霏，下班回家路上突然腹痛倒地，不治身亡。

一位与张*霏结识于大学时期的同级毕业生告诉《第一财经 YiMagazine》，张*霏一毕业就进了拼多多，在同学眼中算是找到了令人羡慕的好工作－「互联网知名企业」、「高强度」同时也「高薪」。他说: 「她是一个开朗、负责的人，偶尔在朋友圈吐槽加班，应该是忽视健康了」。

但张*霏的离世恐怕不是一句「忽视健康」如此简单。反而揭示的是中国「社区团购」新战场的残酷。

拼多多1月4日下午发表关于张*霏死亡情事的声明。

在知乎一条关于「拼多多需要负担哪些责任?」的提问下，一则显示「已通过拼多多官方验证」的账号评论称:「你们看看底层的人民，哪一个不是用命换钱...这是一个用命拼的时代，你可以选择安逸的日子，但你就要选择安逸带来的后果...」

28秒后该账号自行删除了评论。拼多多又对外发布道歉声明，称是一名员工想发表个人想法却忘记退出公司官方帐号导致的「误操作」。

社区团购战场

社区团购的流程是，平台方负责招募社区的「团长」，请「团长」搜集社区居民的订单、设立自提点，平台方再将预定的生鲜在时间内送达自提点。

疫情爆发后，网上团购、定点自提的「社区团购」买菜模式变得更受欢迎。首先打进农村需求的兴盛优选，至2020年底已覆盖14个省、163个地级市、938个县级市、4777个乡镇、31405个村，门店数30万以上，且每周新增至少在10000家以上。这个打通城市与乡村的买卖物流链引来美团、阿里巴巴的效仿。在2020下半年，滴滴在6月第一个下场，在成都推出「橙心优选」，之后美团、阿里巴巴旗下「盒马优选」也相继推出类似服务。

在张*霏派驻的新疆乌鲁木齐，除了多多买菜以外，还有天山团、原创优品、濑濑同城、憨豆芽；至味团、僖囍生活、乐乐妈等多个社区团购品牌。

按「年度活跃用户」对比，拼多多与阿里巴巴已经非常接近，截至2020年第三季末仅差2600万。这使得平台高层更重视「多多买菜」这种解决用户每日需求的服务。

拼多多董事长黄峥在10月讲话时说: 「随着我们农产品上行量的持续增大，我们对上游和流通领域的影响日益变大，伴随着疫情消费者又有线上下单买菜的需要，所以我们决定做买菜。」

这项业务十分符合提高用户活跃度的目标，因此尽管该服务去年8月才刚推出，却被拼多多管理层视为重要着力点，在APP上给予显眼版位。拼多多股价自买菜业务上线以来几乎翻了一倍。

奔赴新业务一线

拼多多董事长黄峥在10月讲话中还提到: 「买菜是个好业务，是个苦业务，是个长期业务，也是我们拼多多人的试金石...我们特别开心地看到，在我们这几千人里有比我想象得多的小伙伴肯打和能打，奔赴多多买菜等新业务一线。」

《第一财经 YiMagazine》报导，多位拼多多员工及接近该公司的消息人士证实，黄峥所谓的「奔赴第一线」其实是内部员工强行转岗，从上海总部派驻到各个城市，而且没有告知时间长短，很多人已经做好完成一地拓城后转战其他城市的准备。一位消息人士说: 「没人知道自己什么时候回上海，但大家觉得这是快速晋升的好机会。」

然而奔赴前线的人恐怕没想到流量逼供应链的效果需然如此巨大。当各大平台抢做社区团购时，团队分工尚不完备，前线员工就一人当多人用。

在新疆乌鲁木齐地区，多多买菜在12月1日开团，至今一个月左右便开了2000多个自提点。然而，多多买菜在当地的部门尚未完备，除了市场部外，还没有采购、物流、仓储等部门，也就是从上海派驻乌鲁木齐的团队全部10多个人，除了负责和地推公司对接招募团长之外，还要负责管理2000多个自提点、五六个仓库、联络物流配送公司、联络批发公司、用微信群与团长沟通排解困难。

社区团购在早期拓城阶段都十分辛苦，因为货品的品质或是数量都常出差错，生鲜又有新鲜度跟存放问题，不能囤货。若有差错，平台工作人员又要处理客诉。

拼多多2019年年报显示，公司员工接近6000人，团队平均年龄27岁。根据期内公司实现交易额(GMV)达到10066亿元估算，平均每个员工为公司创造了1.7亿元GMV。拼多多员工数到2020年已经接近7000人。

只是这几千个肯打、能打的年轻人，没有谁知道自己会否成为下一个张*霏。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。