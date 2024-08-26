拼多多控股第二季度净利润大幅增长

购物平台拼多多在中国取得巨大成功，其国际版Temu也在欧美市场快速增长。也有监管机构进行调查，怀疑其存在包括虚假广告和产品质量低劣等不公平问题。

（德国之声中文网）购物平台拼多多和Temu的母公司、中国电商巨头拼多多控股（PDD Holdings）周一（8月26日）宣布，该公司第二季度净利润大幅增长。

这家总部位于上海的公司在声明中披露，截至6月30日的本季度净利润为44亿美元，比去年同期增长144%。其销售额同比增长86%，达到134亿美元。

拼多多是一家于2015年成立的中国低价产品电商。

中国经济放缓，青年失业率高企，消费者缩减开支并转向低价产品。在此背景之下，拼多多在中国取得巨大成功。

其国际版购物平台Temu也以价格低廉和算法强大吸引了大量消费者。

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得益于在"超级碗"赛事黄金时段投放广告的营销策略，Temu已成为美国最受欢迎的在线购物网站之一。

尽管2023年4月才进入欧盟市场，Temu已成为欧洲增长最快的应用程序之一，但也因此面临消费者保护组织对其做法的谨慎监控。

根据彭博亿万富翁指数8月的数据，拼多多控股创始人黄峥身价486亿美元，成为中国首富。

今年4月，韩国监管机构对Temu展开调查，怀疑其存在包括虚假广告和产品质量低劣等不公平竞争问题。

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（法新社）

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