拯救股市 中国证监会宣布阶段性收紧IPO

（德国之声中文网）中国出乎意料地放慢了拟上市公司首次公开募股（IPO）的步伐，以试图促进二级市场（即买卖已上市公司股票之市场）的发展。一些银行家和律师表示，这一举措将给数百家公司的筹资计划蒙上阴影，并将拖累经济。

这一监管决定是北京当局周末公布的一揽子措施的一部分，中国证监会8月27日发布《证监会统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》，表示将根据近期市场情况，阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡。除了旨在重振滞后的股市，也希望能提振投资者对正在迅速失去增长动力的世界第二大经济体的信心。

受政治局势、监管影响

中国内地新股发行是今年中国金融业为数不多的亮点之一，由于地缘政治紧张局势和监管收紧等因素，不少企业选择在境内交易所而非离岸证券交易所作为上市地点。

根据数据分析公司Dealogic的资料，中国内地今年度IPO总额已达到397亿美元，尽管低于去年同期的682亿美元，但仍比美国的131亿美元高出一倍多。

减少企业获得资金的渠道

对于中国政府决定放缓IPO步伐，银行家和分析师表示，这种情况再加上私募股权公司对中国投资胃口的减弱，将使企业获得增长资金的渠道减少，并将对其近期业务计划造成压力。

东方资本研究（Orient Capital Research）董事总经理科利尔（Andrew Collier）说：「放慢IPO的步伐对股票市场影响不大，但会在经济亟需提振之际进一步抑制私营部门获得资本的渠道。」

收紧早有预兆

中国证监会周日发布消息时没有说明限制措施将持续多久，银行家们预计，IPO审核将更加严格，注册过程将更加漫长。

根据交易所的数据，目前在上海和深圳证券交易所等待上市的公司有650多家。 《上海证券报》指出，IPO阶段性收紧早有端倪，从今年7月至今，沪深交易所均处于IPO事项「零受理」状态，仅北交所受理了3家新申报企业。

回到政府干预

放慢IPO步伐的监管举措与北京今年早些时候旨在消除政府干预的IPO改革背道而驰，一位不愿透露姓名的上海的投资银行家表示：「这又回到了控制IPO以提振股价的旧有、短视的模式。」同时他还指出：「这也表明中国的IPO注册制度并不真实。」

银行家和律师也已经感受到证券交易所对公司融资计划和再融资项目提出的比平常更严厉的询问。不愿具名的银行家表示：「我认为许多IPO候选公司会放弃他们的IPO计划。」

随着中国加强对海外IPO公司的审查、香港面临流动性短缺，以及中美紧张关系给纽约证交所上市希望蒙上阴影，最新举措将使中国企业几乎没有股权融资选择。

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



（路透社、上海证券报、人民网）

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