 拯救生物多樣性 聯合國談判中國提折衷方案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.12.2022

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拯救生物多樣性 聯合國談判中國提折衷方案

聯合國生物多樣性大會（COP15）希望達成一項雄心堪比《巴黎協議》、全新的自然保護協議。各國談判進入最後緊要關頭，主席國中國提交的折衷方案受到許多國家歡迎，其內容是什麼？疑慮又是什麼？

本屆COP15召開前夕，「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）組織在法國發起示威，對與會各國政府表示不滿。

本屆COP15召開前夕，「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）組織在法國發起示威，對與會各國政府表示不滿。

（德國之聲中文網）正在加拿大蒙特婁舉行的聯合國第15屆生物多樣性大會（COP15）進入尾聲。針對一項全新的全球自然保護協議，各國正逐漸達成共識，即在2030年前保護地球上30%的陸地與水域，並每年為發展中國家提供300億美元的援助，以拯救它們的生態系統。

中國是本屆主席國，該國於週日（12月18日）發布了一份草案文件。對此，多國代表表示歡迎，但也有部分保留意見。

哥倫比亞環境部長穆罕默德（Susana Muhamad）表示，雖然仍需要進行談判、調整內容，「但我非常樂觀，因為主要目標已經落地，而且總體上沒有人反對這些目標，我們已經向前邁出了非常重要的一步。」

方案提出，在2030年前保護全球30%的陸地和水域，並建議恢復30%的退化土地，這項具有里程碑意義的目標也因此被簡稱為「30 x 30」。

基於過去兩週的大會討論，該草案設定了每年撥款2000億美元用於自然保護的重要財政目標，儘管它對富裕國家的要求低於一些發展中國家的要求。

一名歐洲國家的代表告訴路透社：「我們很驚訝，（草案文件）實際上包含了我們想要的大部分內容。」在恢復退化土地方面，他注意到文件提出的是30%、而不是20%，是更雄心勃勃的目標。對此，該名匿名代表表示：「這真的很好。雄心勃勃，很有必要。」

歐盟環境委員會專員辛克維丘斯（Virginijus Sinkevicius）態度更為謹慎。他向媒體表示，談判各方正在「正確的軌道上」敲定一項協議，但強調了正在討論中的資金數字可能會有問題，並對發達國家增加資金表示擔憂。

他說：「如果我們有其他國家承諾實現這些目標，例如中國，我認為這可能是現實的。」他也呼籲阿拉伯國家發揮作用。

中國雖是主席國，但因為該國早前嚴格的「清零」政策，此次大會改在加拿大舉行。

中國雖是主席國，但因為該國早前嚴格的「清零」政策，此次大會改在加拿大舉行。

魔鬼藏在細節裡

儘管談判結果似乎頗為樂觀，但有環保運動者擔心「30 x 30」目標的技術措辭，可能無法充分解決海洋保護問題。

該目標提到，要保護至少30%的陸地、內陸水域、沿海和海洋區域，但並沒有明言，這是否指的是30%的土地、和另外30%的海洋。非營利性組織「自然倡議」（Campaign for Nature）的主任奧唐納（Brian O'Donnell）呼籲，中國需要迅速澄清其意圖。

綠色和平組織東亞區高級全球政策顧問李碩說：「這個目標應該把陸地和海洋分開，以確保30%分別適用於它們。」

方案也提出，應要求企業評估和披露他們對生物多樣性的影響，但目前的草案僅「鼓勵」企業進行匯報，並沒有強制規定。

此外，方案建議，到本世紀末，有害的補貼應該每年減少至少5000億美元，但沒有具體說明是否應該取消、逐步淘汰或改革這些補貼。

最後，草案提出，來自殺蟲劑和高度危險化學品的風險將至少減少一半，但沒有提及要削減其總體使用。歐盟環境委員會專員辛克維丘斯指出：「歸根結底，這是生物多樣性損失的主要驅動因素之一。」

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最大爭執點：錢

富國將向擁有地球上大部分生物多樣性的發展中國家，提供多少資金，一直是最大的癥結所在。低收入國家指出，發達國家通過開發其自然資源而致富，因此要求得到報酬來保護他們自己的資源。

草案建議，每年從包括公共和私營部門在內的所有來源中，撥款2000億美元用於保護措施——這一目標被視為成功實施任何協議的關鍵。

發展中國家正在推動一半資金——即每年1000億美元——得從富裕國家流向貧窮國家。然而，擬議文件中只提到，到2030年每年有200億至300億美元來自發達國家。

「可能我們將不得不在300億美元和1000億美元之間達成協議。」哥倫比亞環境部長穆罕默德告訴記者。

草案還指出，這些錢可以自願來自「任何國家」。這代表著發達國家希望中國等經濟大國也能提供資金。歐盟專員辛克維丘斯說，讓中國和阿拉伯國家加入將是「一個巨大的進步」。

當被問及中國是否應被視為發展中國家時，他說：「我認為我們不應拘泥於1992年的描述，而應看到當地的現實，它與1992年有很大不同。」

此外，各國代表們爭論的最大焦點之一是，是否應該為這筆錢建立一個新的基金，在現有的結構上加以改進。由於協議草案沒有提到建立一個單獨的基金，發展中國家的談判代表上週退出了一次融資會議以示抗議。

以巴西為首的發展中國家一直在尋求建立一個新的基金，以表明全球北方對這項事業的承諾。但草案卻提出了一個折衷方案：在現有的全球環境基金機制內設立一個「信托基金」。

哥倫比亞環境部長穆罕默德說，該國將接受這個權宜之計。

《生物多樣性公約》全球現有196個締約方簽署，美國與梵蒂岡已簽署但尚未批准加入。該草案需得到196個簽署國的同意才能定稿。來自近200個國家的多國部長和政府官員需要在19日午夜（格林尼治標準時間20日5點）前，就23個擬議目標達成共識。

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    作者: Fred Schwaller


（路透社、法新社）

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