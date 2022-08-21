拯救楼市？ 中国央行再降息

（德国之声中文网）中国央行宣布降息措施，以此应对经济下行和房地产危机。中国人民银行周一（8月22日）对一年期贷款市场报价利率（LPR）和五年期LPR利率均做出下调。1年期LPR下调5个基点，为3.65%；对房地产贷款至关重要的5年期报4.30%，下调了15个基点，前者下调幅度稍不及市场预期，后者下调幅度超过了市场预期。

分析国际财经动态和中国经济政策的"华尔街见闻"指出，本轮降息，稳定地产政策信号再明显不过。这篇文章作者是民生证券首席宏观分析师周君芝。她指出，以往LPR调降节奏都遵循这样的规则：1年期LPR降幅大于5年期以上LPR降幅。这次LPR调降却不同，5年期以上LPR单次降幅大于1年期LPR，维稳地产的政策导向和信号相当明确。 不过她也指出， LPR利率调降不是解决问题的唯一解药，但是一剂不可或缺的解药。本次降息，对解救地产而言，更多是一个政策信号，预示后续或有一轮地产政策。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



近一段时间，中国政府对房地产业债务的管控导致了这一行业大滑坡。中国最大房企之一恒大集团已濒临破产。因为房产项目无法按期完工，已有购房者停止偿还贷款，购房按揭贷款量十年来首次出现下降，住宅建筑面积今年第二季度同比下降了近一半。研究机构潘森宏观经济（Pantheon Macroeconomics）的中国事务专家博森（Craig Botham）认为，房地产业危机是北京面临的一大挑战，"经济可以很快从封城中恢复过来，但对在GDP中占30%的房地产业来说，房价下跌带来的损失要严重的多。家庭、银行和地方政府的负债情况都会受损。"

为了提振经济，中国央行上周已公布了一轮降息措施，将中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。由于LPR是在MLF操作基础上形成，由于MLF降息，市场上周已料到LPR会得到下调。

更多阅读：这次，中国还能拯救全球经济吗？

受疫情冲击影响，中国上半年国内生产总值(GDP)同比增长2.5%，大幅不及今年5.5%左右的增长目标。进入下半年，7月份的多个宏观经济指标仍然相当疲软。

更多阅读：中国七月经济指标低于预期 货币政策放宽作用有限

5月，北京宣布了50项政策措施，以帮助各地经济从封控中复苏。这些措施包括对企业和消费者的税收减免以及其他补贴。



（德新社等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。