 拦轿喊冤 中国访民堵刘鹤遭挡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.01.2019

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时政风云

拦轿喊冤 中国访民堵刘鹤遭挡

中美高层30日开始在华盛顿启动贸易谈判。在双方还笼罩在华为孟晚舟起诉案的阴影下，特朗普大动作宣布美方欢迎以刘鹤为首的中国代表团。软硬兼施的手法能不能在贸易谈判中奏效?

USA China Gespräche im Handelskonflikt (picture-alliance/AP Photo/A. Harnik)

中美贸易代表团30与31两日在华盛顿磋商会谈。有人说谈判不会有新结果，也有人表示乐观。在市场准入和智慧财产权保护上会不会有新突破，外界拭目以待。

(德国之声中文网) 根据彭博新闻，30日早上，一批自称来自上海的示威者，企图在中国贸易代表团早上离开饭店时衝向刘鹤。他们口中喊着刘鹤的名字，几名女子与保安人员發生衝撞，随后被推倒在地哭喊「还我财产」。报导指，这些示威者因住所被中国当局强迫拆迁而「上访」。

代表团一行人随后前往与美方会谈，试图解决至今以打了7个月的贸易战。双方只剩1个月的时间达成协议，美国总统特朗普威胁否则截止日期一到，将对中国征收新的关税。

老面孔新谈判

中方代表团28日抵达华盛顿后，白宫第一时间發表声明，以美国总统特朗普的名义对中方代表团表示欢迎。此外，美方还宣布，这次磋商结束后，特朗普将会见刘鹤。                                                               

根据新华社报导，中国代表团在副总理刘鹤的带领下访问华盛顿。同行的还有商务部副部长王受文、中国人民银行行长易纲、国家發展和改革委员会副主任宁吉喆、财务部长廖岷、外交部副部长郑泽光、工业与信息化部副部长罗文、农业农村部副部长韩俊。此外还有海关总署、药监局、知识产权局等部门组成的工作团队。

美国谈判代表则包括白宫经济顾问库德洛、财政部长姆努钦、和美国贸易代表莱特希泽、商务部长罗斯和总统贸易顾问纳瓦罗。这次谈判也有白宫、贸易代表署、农业部、国务院和财政部的官员共同参与。

夏立民/罗法 (综合报导)

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